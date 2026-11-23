São Paulo eyaletinin iç kesimlerinde büyüyen Scarpa, çocukluk ve gençlik yıllarında okulda verilen kitaplar ile iki kez okuduğu İncil dışında fazla bir şey okumadı. Her şey 2019'da, Palmeiras'ta oynadığı dönemde değişti.

Bir kondisyon antrenörünün stajyeri, attığı her gol ve yaptığı her asist için ona bir kitap hediye etmeyi teklif etti. Futbolcu bugün antrenman tesislerinde yürürken bile kitap okuyor. Maçlardan önce takım arkadaşları müzik dinlerken o kulaklığını takıp bir köşeye çekiliyor.

Önce Instagram hesabında kitaplar hakkında kısa ve mizahi değerlendirmeler paylaştı, sakatlık nedeniyle sahalardan uzak kaldığı dönemde ise video çekmeye başladı. Yorumları sosyal medya hesaplarından ve YouTube kanalından geniş kitlelere ulaştı.