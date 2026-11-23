Brezilyalı Futbolcunun Önerdiği 1886 Tarihli Tolstoy Kitabı, Latin Amerika'da Kitapçıları Hareketlendirdi
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Brezilya'da Atlético Mineiro forması giyen 32 yaşındaki Gustavo Scarpa'nın sosyal medyada paylaştığı kitap önerileri, ülkenin kitapçılarında ve satış listelerinde karşılık bulmaya başladı. Futbolcunun tavsiyesi yalnızca Brezilya'yı değil, komşu ülkelerdeki kitapçıları da hareketlendirdi. Scarpa'nın etrafında toplanan okurlar arasında rakip takımların taraftarları bile var. Üstelik futbolcu, birkaç yıl öncesine kadar okulda verilenler dışında neredeyse hiç kitap okumayan biriydi.
Tolstoy'un eski novellası zirveye çıktı.
Her gol için bir kitap vaadi.
Taraftarlar kendi kitap kulübünü kurdu.
Scarpa'nın okuma listesinde Sefiller de var.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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