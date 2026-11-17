II. Abdülhamid Lev Tolstoy'un Kitabını Neden Toplattı?
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Osmanlı Arşivi'nde Lev Tolstoy'un adının geçtiği iki belge, aynı yasağın başını ve sonunu gösteriyor. II. Abdülhamid 1901'de yazarın bir kitabını ülkeye sokmadı, kitapçılardaki nüshaları da toplattırdı. Beş yıl sonra Beyrut'ta iki gazete Lev Tolstoy'dan alıntı yapınca İstanbul'dan art arda uyarı yazıları gitti. Peki neden? Belgelerde gerekçe tek cümleden ibaret. Osmanlıca belgeleri okuyup tarih sırasıyla derledik.
15 Şubat 1901: Lev Tolstoy'un kitabı padişah emriyle yasaklandı.
Emir gümrükten zaptiyeye kadar her kapıya gönderildi.
Aynı yıl Yıldız Sarayı, Lev Tolstoy'un Çar'a yazdığı lâyihayı dosyaladı.
Şubat 1906: Beyrut'taki El-İkbâl gazetesi Lev Tolstoy'dan söz etti.
Yasağın gerekçesi tek cümleydi.
1 Mart 1906: İstanbul'dan Beyrut Valiliği'ne uyarı gitti.
Bir hafta sonra bu kez Semerâtü'l-Fünûn, Lev Tolstoy'dan alıntı yaptı.
Nisan 1906: Beyrut'a ikinci uyarı yazıldı.
İki gazetenin de sansürle başı daha önce derde girmişti.
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