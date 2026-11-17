Genelge Maarif ve Hariciye nezaretlerine, İstanbul gümrüğüne bakan Rüsumat Emaneti'ne, Posta ve Telgraf Nezareti'ne ve Zabtiye Nezareti'ne yollandı. Bütün vilayetlere de bildirildi. Kitabın ne anlattığı ya da neden sakıncalı bulunduğu ise belgede yazmıyor.