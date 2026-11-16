Birkaç gündür sosyal medyada kendi adıyla dolaşan ve karavanda yaşandığı öne sürülen bir olayı anlatan sözlerin kendisine ait olmadığını duyuran Sibel Taşçıoğlu, böyle bir röportaj da vermediğini söyledi. Kızılcık Şerbeti'nden ayrılığının ardında çalışma sürecinde yaşanan bazı anlaşmazlıklar olduğunu belirten oyuncu, ayrıntılara girmeyeceğini vurguladı. Açıklamasını ise 'Saygıyla susmak, gerçeğin çarpıtılmasını kabul etmek değildir' sözleriyle noktaladı.