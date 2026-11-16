Sibel Taşçıoğlu'nun Kızılcık Şerbeti İtirafından Yasak Elma'nın Dönüşüne TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
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Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini, olaylarını ve reytingleri gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
16 Kasım Pazartesi günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si Sibel Taşçıoğlu, diziden ayrılmanın kendi tercihi olmadığını ilk kez açıkladı.
Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek, hakkındaki iddialar için suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.
Kızılcık Şerbeti'nin yeni fragmanında Kıvılcım ile Ömer'in öpüşmek üzere olduğu anlar seyirciyi heyecanlandırdı.
Altı sezon süren Yasak Elma yeni bir versiyonla dönüyor, başrolde Birce Akalay olacak.
Mercan Köşk'ün final yapmasının ardından Hafsanur Sancaktutan ile Bertan Asllani birbirini takipten çıktı.
Ömür Usta'daki 1 milyar 100 milyon liralık piyango sahnesine vergi başmüfettişinden yorum geldi.
"Hürrem" Meryem Uzerli, Muhteşem Yüzyıl seçmelerinde Halit Ergenç'i kibirli sandığını itiraf etti.
Sevdan Bir Ateş'in yeni fragmanında ölü sanılan Nasim, Leyla'yı mağarada tutsak etti.
Mert Ramazan Demir ve Lizge Cömert'in başrolündeki Susuz Yaz'ın afişi yayınlandı.
Daha 17'nin Leyla'sı Ceren Ayruk, partneri Çağan Efe Ak'ın setteki halini anlattı.
15 Kasım Pazar reytinglerinde zirve milli maçın olurken Teşkilat üç listede birden puan kaybetti.
Haftanın reyting karnesinde Taşacak Bu Deniz üç listede zirvede kalsa da AB'de 10'un altına indi.
13 dizinin özet reytinglerinde zirve ikiye bölündü, Uzak Şehir Total'de Taşacak Bu Deniz'i geçti.
MasterChef'te 15 Kasım eleme gecesinde 33 puanda kalan Nurten yarışmaya veda etti.
Babasının sağlık durumu nedeniyle restoranını kapatan MasterChef şampiyonu Esra Tokelli, bir ay sonra kararını verdi.
MasterChef'ten tanınan Batuhan Öner'in adıyla anılan restoranın müşteri şikâyetine verdiği cevap tepki çekti.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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