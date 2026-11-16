Mercan Köşk Final Yapınca Hafsanur Sancaktutan ile Bertan Asllani Birbirini Takipten Çıktı
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Erken finalle ekrana veda eden Mercan Köşk'ün başrollerinden Hafsanur Sancaktutan ile Bertan Asllani, Instagram'da birbirini takipten çıktı. Daha eylül sonunda milli maçta yan yana poz veren iki oyuncunun bu hamlesi sosyal medyanın gözünden kaçmadı.
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Final sonrası dikkat çeken hamle: Bertan Asllani ile Hafsanur Sancaktutan artık birbirini takip etmiyor.
Eylül sonunda Türkiye-Fransa maçında üçlü olarak yan yana poz vermişlerdi.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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