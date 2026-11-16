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Mercan Köşk Final Yapınca Hafsanur Sancaktutan ile Bertan Asllani Birbirini Takipten Çıktı

Mercan Köşk Final Yapınca Hafsanur Sancaktutan ile Bertan Asllani Birbirini Takipten Çıktı

Atv yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
16.11.2026 - 21:16
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Erken finalle ekrana veda eden Mercan Köşk'ün başrollerinden Hafsanur Sancaktutan ile Bertan Asllani, Instagram'da birbirini takipten çıktı. Daha eylül sonunda milli maçta yan yana poz veren iki oyuncunun bu hamlesi sosyal medyanın gözünden kaçmadı.

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Final sonrası dikkat çeken hamle: Bertan Asllani ile Hafsanur Sancaktutan artık birbirini takip etmiyor.

Final sonrası dikkat çeken hamle: Bertan Asllani ile Hafsanur Sancaktutan artık birbirini takip etmiyor.

ATV'nin cumartesi akşamlarına iddialı bir girişle gelen Mercan Köşk, yalnızca 7 bölüm ekranda kalabildi ve 17 Ekim Cumartesi akşamı final yaptı.

Finalin üzerinden yaklaşık bir ay geçmişken diziden yeni bir gelişme geldi. Dizide Cemre'ye hayat veren Hafsanur Sancaktutan ile kadroda Toprak karakteriyle yer alan Bertan Asllani'nin Instagram'da birbirini takip etmediği ortaya çıktı. 

İlk olarak Asllani'nin, partnerini takip listesinden çıkardığı fark edildi. Kısa süre sonra Sancaktutan'ın da aynı hamleyi yaptığı görüldü. Karşılıklı takipten çıkma, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Peki iki oyuncu arasında ne yaşandı? Takipten çıkmanın nedeni şimdilik bilinmiyor.

Eylül sonunda Türkiye-Fransa maçında üçlü olarak yan yana poz vermişlerdi.

Eylül sonunda Türkiye-Fransa maçında üçlü olarak yan yana poz vermişlerdi.

Hafsanur Sancaktutan, Bertan Asllani ve Kubilay Aka, eylül sonunda A Milli Takım'ın Uluslar Ligi'nde Fransa'yla oynadığı maçı tribünden izlemişti. Milli forma giyen üçlü, stattan birlikte verdikleri pozları sosyal medya hesaplarında paylaşmıştı. Aka ile Asllani'nin asansörde çekilen fotoğrafı da set dışındaki samimiyetin göstergesi olarak yorumlanmıştı.

O karelerin üzerinden henüz iki ay bile geçmeden gelen bu hamle, izleyicilerin dikkatini çeken bir ayrıntı oldu.

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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