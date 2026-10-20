Mercan Köşk'ün Erken Finalinin Ardından Başrol Kubilay Aka'dan Sitemli Veda
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ATV'nin erken final yapan dizisi Mercan Köşk'ün başrolü Kubilay Aka, son bölümün ardından ekibine sosyal medyadan veda etti. Duygusal konuşmalardan hep kaçtığını söyleyen oyuncu, satır aralarına dizinin erken vedasına dair buruk bir sitem de bıraktı.
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Mercan Köşk'ün Aras'ı Kubilay Aka, finalin ardından paylaştığı veda notunda "Tadı damağımızda kaldı" dedi.
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Final iddialarına "Endişeye mahal yok" diye yanıt veren Kubilay Aka, bu kez "Nasipten öte yol yok" dedi.
İlk bölümüyle 2,78 ile ikinci sıraya yerleşen Mercan Köşk, yalnızca 7 bölüm ekranda kalabildi.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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