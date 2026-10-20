Mercan Köşk'ün Erken Finalinin Ardından Başrol Kubilay Aka'dan Sitemli Veda

Paylaşımın en çok dikkat çeken kısmı, Aka'nın erken finale dair söyledikleri oldu. 'Tüm ekip arkadaşlarımla bu yolu daha uzun yürümeyi çok isterdim' diyen oyuncu, dizinin bu kadar kısa sürmesinden duyduğu üzüntüyü gizlemedi.

Üstelik bu sözler, Aka'nın birkaç hafta önceki tavrıyla da tezat oluşturdu. Eylül sonunda Mercan Köşk'ün erken final yapacağı konuşulmaya başlandığında oyuncu, set ekibiyle çekildiği bir fotoğrafı '7. Bölüm için setteyiz işimizin başındayız! Endişeye mahal yok endişeye.' notuyla paylaşmıştı. Ancak yaklaşık bir hafta sonra tablo değişti. Birsen Altuntaş'ın 7 Ekim'de duyurduğu habere göre, beklenen reytinglere ulaşamayan dizi için final kararı alındı. Kadronun o günlerde Tarsus'ta çektiği 7. bölüm, dizinin son bölümü oldu.