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Mercan Köşk'ün Erken Finalinin Ardından Başrol Kubilay Aka'dan Sitemli Veda

Mercan Köşk'ün Erken Finalinin Ardından Başrol Kubilay Aka'dan Sitemli Veda

yerli dizi Kubilay Aka
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
20.10.2026 - 12:46
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ATV'nin erken final yapan dizisi Mercan Köşk'ün başrolü Kubilay Aka, son bölümün ardından ekibine sosyal medyadan veda etti. Duygusal konuşmalardan hep kaçtığını söyleyen oyuncu, satır aralarına dizinin erken vedasına dair buruk bir sitem de bıraktı.

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Mercan Köşk'ün Aras'ı Kubilay Aka, finalin ardından paylaştığı veda notunda "Tadı damağımızda kaldı" dedi.

Mercan Köşk'ün Aras'ı Kubilay Aka, finalin ardından paylaştığı veda notunda "Tadı damağımızda kaldı" dedi.

ATV'nin cumartesi dizisi Mercan Köşk, 17 Ekim'de yayınlanan 7. bölümüyle ekrana veda etti. Finalin ardından gözler kadronun paylaşımlarına çevrildi. Dizide Aras Akıncı'ya hayat veren Kubilay Aka da sessiz kalmadı. Oyuncu, Instagram hesabından paylaştığı dizi karesine uzun bir veda notu ekledi.

Kubilay Aka, herkesle anı biriktirmek istediği için kimseyle vedalaşmak istemediğini anlattı. Oyuncunun notu şöyleydi:

'Söyleyecek çok şeyim var ama duygusal konuşmalardan hep kaçmışımdır. Maalesef bir dumpta yapamadım herkesle anı yaşamak istedim kimseyle de vedalaşmak istemedim. Çünkü biliyorum ki çalışma arkadaşlarımla bu ne ilk ne de son. Bazı hikayeler bittiğinde geriye sadece teşekkür etmek kalıyor. Kamera arkasındaki kahramanlarımızdan kamera önündeki ekip arkadaşlarıma, herkese çok teşekkür ederim. Tüm ekip arkadaşlarımla bu yolu daha uzun yürümeyi çok isterdim. Maalesef nasipten öte yol yok. Ne diyelim, tadı damağımızda kaldı. Mercan Köşk ailesi; emeklerinize, yüreklerinize sağlık!! Bahele bu arada eyvallah Aras Akıncı…'

Final iddialarına "Endişeye mahal yok" diye yanıt veren Kubilay Aka, bu kez "Nasipten öte yol yok" dedi.

Final iddialarına "Endişeye mahal yok" diye yanıt veren Kubilay Aka, bu kez "Nasipten öte yol yok" dedi.

Paylaşımın en çok dikkat çeken kısmı, Aka'nın erken finale dair söyledikleri oldu. 'Tüm ekip arkadaşlarımla bu yolu daha uzun yürümeyi çok isterdim' diyen oyuncu, dizinin bu kadar kısa sürmesinden duyduğu üzüntüyü gizlemedi.

Üstelik bu sözler, Aka'nın birkaç hafta önceki tavrıyla da tezat oluşturdu. Eylül sonunda Mercan Köşk'ün erken final yapacağı konuşulmaya başlandığında oyuncu, set ekibiyle çekildiği bir fotoğrafı '7. Bölüm için setteyiz işimizin başındayız! Endişeye mahal yok endişeye.' notuyla paylaşmıştı.  Ancak yaklaşık bir hafta sonra tablo değişti. Birsen Altuntaş'ın 7 Ekim'de duyurduğu habere göre, beklenen reytinglere ulaşamayan dizi için final kararı alındı. Kadronun o günlerde Tarsus'ta çektiği 7. bölüm, dizinin son bölümü oldu.

İlk bölümüyle 2,78 ile ikinci sıraya yerleşen Mercan Köşk, yalnızca 7 bölüm ekranda kalabildi.

İlk bölümüyle 2,78 ile ikinci sıraya yerleşen Mercan Köşk, yalnızca 7 bölüm ekranda kalabildi.

Tarsus'ta çekilen Mercan Köşk, 5 Eylül'de ATV'nin cumartesi akşamlarına başlamıştı. Yahya Samancı'nın yönettiği dizinin senaryosunu Ahunur Serdaroğlu, Atilla Özel, Nalan Merter Savaş ve Nuriye Bilici'den oluşan ekip yazıyordu. Kubilay Aka'ya başrolde, Cemre Demiray karakteriyle Hafsanur Sancaktutan eşlik ediyordu.

Dizi, ilk bölümünde Total'de 2,78 ile ikinci sıraya yerleşerek iddialı bir başlangıç yapmıştı. Ancak reytingler haftalar içinde eridi. 10 Ekim'deki 6. bölüm Total'de 1,56 ile 14. sırada kaldı, 17 Ekim'deki final bölümü ise ilk 10'a giremedi.

ATV ile 8 bölümlük bir ön anlaşmayla yola çıkan Mercan Köşk, böylece bu sezon erken final yapan dördüncü yapım oldu. Diziden önce Çirkin, A.B.İ. ve Aşk ve Taht da beklenenden kısa süre ekranda kalmıştı.

Kubilay Aka'nın Mercan Köşk veda paylaşımı:

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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