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Erken Finale Giden 4. Dizi: Mercan Köşk Bu Akşam Final Yapıyor

Erken Finale Giden 4. Dizi: Mercan Köşk Bu Akşam Final Yapıyor

Atv yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
17.10.2026 - 15:02
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ATV’nin cumartesi dizisi Mercan Köşk, bu akşam saat 20.00'de yayınlanacak 7. bölümüyle final yapıyor. Kubilay Aka ile Hafsanur Sancaktutan’ın başrolündeki dizi, A.B.İ., Aşk ve Taht ve Çirkin’den sonra sezonda erken finale giden dördüncü yapım oldu. Prömiyerinde Total’de 2,78 ile ikinci sıraya yerleşen dizi, 10 Ekim’deki 6. bölümünde 1,56 ile 14. sıraya geriledi.

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Mercan Köşk, ATV ile 8 bölümlük bir ön anlaşmayla yola çıkmıştı.

Mercan Köşk, ATV ile 8 bölümlük bir ön anlaşmayla yola çıkmıştı.

Tarsus'ta çekilen dizi, 5 Eylül'de ATV'nin cumartesi akşamlarına başlamıştı. Yahya Samancı'nın yönettiği dizinin senaryosunu Ahunur Serdaroğlu, Atilla Özel, Nalan Merter Savaş ve Nuriye Bilici'den oluşan ekip yazıyordu.

ATV ile yapılan 8 bölümlük ön anlaşmanın devamı reyting performansına bağlıydı. Birsen Altuntaş'ın 7 Ekim'de duyurduğu habere göre beklenen rakamlara ulaşamayan dizi için final kararı alındı. Böylece Mercan Köşk, yayın hayatını yalnızca 6 haftada tamamlamış oldu.

Final kararının ardından ekrana gelen 6. bölüm Total'de 1,56 ile 14. sırada kaldı.

Final kararının ardından ekrana gelen 6. bölüm Total'de 1,56 ile 14. sırada kaldı.

10 Ekim'de yayınlanan 6. bölüm dizinin en düşük haftası oldu. Mercan Köşk Total'de 1,56 ile 14., AB'de 0,87 ile 16., ABC1'de ise 1,31 ile 15. sıraya geriledi.

Prömiyerle karşılaştırınca düşüş daha net görülüyor. 5 Eylül'de Total'de 2,78 ile ikinci sıraya yerleşen dizi, beş haftada yaklaşık yüzde 44 kaybetti. AB'deki 1,86'lık açılış reytingi ise yarının da altına indi.

Aynı akşam zirvede yine Güller ve Günahlar vardı. Kanal D dizisi Total'de 4,73, AB'de 3,47, ABC1'de 4,14 ile üç kategoride de birinci oldu. Gönül Dağı Total'de 3,55 ile ikinci sırayı alırken Başkalarının Hayatı AB'de 3,19, ABC1'de 3,84 ile ikinci oldu.

Final iddiaları ilk konuşulduğunda Mehmet Özgür "Yalan her şey!" diyerek tepki göstermişti.

Final iddiaları ilk konuşulduğunda Mehmet Özgür "Yalan her şey!" diyerek tepki göstermişti.

İddialar eylül sonunda gündeme geldiğinde kadro sessiz kalmamıştı. Esved Hozan'ı canlandıran Mehmet Özgür iddiaları sert bir dille yalanlarken, Aras Akıncı'ya hayat veren Kubilay Aka da 'Endişeye mahal yok' mesajı vermişti.

Ancak yalnızca bir hafta sonra final kararı kesinleşti. Meğer o sırada sette çekilen 7. bölüm, dizinin vedası olacakmış.

Final bölümünde Cemre, babasının katiliyle yüzleşecek.

Final bölümünde Cemre, babasının katiliyle yüzleşecek.

ATV'nin paylaştığı tanıtıma göre 'Aşığım Cemre'ye!' başlığını taşıyan final bölümünde hesaplar kapanıyor. Hafsanur Sancaktutan'ın canlandırdığı Cemre Demiray, Toprak'ın Tarsus'ta olduğunu öğrenince şehirden ayrılmaktan vazgeçiyor ve Aras'la birlikte onun peşine düşüyor.

Aras ile Toprak'ın nihayet karşı karşıya geleceği bölümde Cemre, babasının katiliyle de yüzleşecek. Eslem'in, çocuğun babasının Toprak olduğu yalanını öğrenen Selçuk kritik bir hamle yaparken Gülcan da hayatını değiştirecek bir gerçeği keşfedecek. Esved Hozan için ise yolun sonu göründü.

35 diziyle açılan sezonda erken final yapan dizi sayısı 4'e çıktı.

35 diziyle açılan sezonda erken final yapan dizi sayısı 4'e çıktı.

İlk veda Star TV'den gelmişti. Çirkin 4 Ekim'de 11. bölümüyle ekrandan çekildi ve dizinin 2. sezonu yalnızca 3 bölüm sürdü. Kenan İmirzalıoğlu ile Bergüzar Korel'i buluşturan A.B.İ. 6 Ekim'de, Akın Akınözü'nün başrolündeki Aşk ve Taht ise 7 Ekim'de yalnızca 5 bölümle final yaptı.

Dört finalin üçünün ATV'den çıkması da dikkat çekti. Öte yandan final yapacağı konuşulan Muhtemel Aşk için resmi hesaptan yalanlama geldi ve dizinin 26. bölüme uzatıldığı öğrenildi.

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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