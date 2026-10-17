Erken Finale Giden 4. Dizi: Mercan Köşk Bu Akşam Final Yapıyor
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
ATV’nin cumartesi dizisi Mercan Köşk, bu akşam saat 20.00'de yayınlanacak 7. bölümüyle final yapıyor. Kubilay Aka ile Hafsanur Sancaktutan’ın başrolündeki dizi, A.B.İ., Aşk ve Taht ve Çirkin’den sonra sezonda erken finale giden dördüncü yapım oldu. Prömiyerinde Total’de 2,78 ile ikinci sıraya yerleşen dizi, 10 Ekim’deki 6. bölümünde 1,56 ile 14. sıraya geriledi.
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Mercan Köşk, ATV ile 8 bölümlük bir ön anlaşmayla yola çıkmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Final kararının ardından ekrana gelen 6. bölüm Total'de 1,56 ile 14. sırada kaldı.
Final iddiaları ilk konuşulduğunda Mehmet Özgür "Yalan her şey!" diyerek tepki göstermişti.
Final bölümünde Cemre, babasının katiliyle yüzleşecek.
35 diziyle açılan sezonda erken final yapan dizi sayısı 4'e çıktı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın