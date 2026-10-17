Erken Finale Giden 4. Dizi: Mercan Köşk Bu Akşam Final Yapıyor

10 Ekim'de yayınlanan 6. bölüm dizinin en düşük haftası oldu. Mercan Köşk Total'de 1,56 ile 14., AB'de 0,87 ile 16., ABC1'de ise 1,31 ile 15. sıraya geriledi.

Prömiyerle karşılaştırınca düşüş daha net görülüyor. 5 Eylül'de Total'de 2,78 ile ikinci sıraya yerleşen dizi, beş haftada yaklaşık yüzde 44 kaybetti. AB'deki 1,86'lık açılış reytingi ise yarının da altına indi.

Aynı akşam zirvede yine Güller ve Günahlar vardı. Kanal D dizisi Total'de 4,73, AB'de 3,47, ABC1'de 4,14 ile üç kategoride de birinci oldu. Gönül Dağı Total'de 3,55 ile ikinci sırayı alırken Başkalarının Hayatı AB'de 3,19, ABC1'de 3,84 ile ikinci oldu.