Final Sonrası Dubai'de Boy Gösterdi: Hafsanur Sancaktutan Aşk ve Şöhret Hakkında İçini Döktü!

2000 yılında İstanbul'da doğan Hafsanur Sancaktutan, ekranda ilk dikkat çeken rolünü Gülperi'deki Fidan karakteriyle aldı, ardından Aşk Ağlatır'ın Ada'sı ve Son Yaz'ın Yağmur'u olarak izleyicinin gönlünde yer edindi. Dünyayla Benim Aramda, Siyah Kalp ve NOW'da yayınlanan Kıskanmak'taki Mükerrem rolüyle kariyerini istikrarla büyüten oyuncu, bu sezon ATV'nin iddialı yapımı Mercan Köşk'te Kubilay Aka'nın karşısında başrolde.

Dizinin setinden gelen haberler ise son günlerde ekrandaki hikâyeden çok daha fazla konuşuldu, çünkü Birsen Altuntaş'ın 1 Ekim'de duyurduğu habere göre yaklaşık iki yıldır birlikte olan çift, çekimler sürerken karşılıklı konuşarak yollarını ayırdı. Şubat ayında da ayrıldıkları konuşulan ve ardından barışan ikilinin iş arkadaşlığı ise bu ayrılığa rağmen devam ediyor.