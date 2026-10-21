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Final Sonrası Dubai'de Boy Gösterdi: Hafsanur Sancaktutan Aşk ve Şöhret Hakkında İçini Döktü!

Final Sonrası Dubai'de Boy Gösterdi: Hafsanur Sancaktutan Aşk ve Şöhret Hakkında İçini Döktü!

Kubilay Aka
Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan - Onedio Editörü
21.10.2026 - 14:23
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Mercan Köşk'teki Cemre rolüyle cumartesi akşamları ATV ekranına gelen Hafsanur Sancaktutan, Kubilay Aka'yla yollarını ayırdığı haberlerinin ardından bu kez Dubai'den gelen karelerle gündemde. Orta Doğu'nun prestijli dergilerinden HIA Magazine'in ekim sayısına kapak olan oyuncu, eşlik eden röportajda kırılganlığından şöhretin bedeline, aşkta aradığı duygudan kişisel stiline kadar içini döktü. Özellikle korkuyla ilgili sözleri, ekranda hep güçlü kadınlara hayat veren oyuncunun pek bilinmeyen bir yanını ortaya koyuyor.

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Hafsanur Sancaktutan, Gülperi'den Mercan Köşk'e uzanan kariyerinde Aşk Ağlatır ve Son Yaz'la öne çıktı.

Hafsanur Sancaktutan, Gülperi'den Mercan Köşk'e uzanan kariyerinde Aşk Ağlatır ve Son Yaz'la öne çıktı.

2000 yılında İstanbul'da doğan Hafsanur Sancaktutan, ekranda ilk dikkat çeken rolünü Gülperi'deki Fidan karakteriyle aldı, ardından Aşk Ağlatır'ın Ada'sı ve Son Yaz'ın Yağmur'u olarak izleyicinin gönlünde yer edindi. Dünyayla Benim Aramda, Siyah Kalp ve NOW'da yayınlanan Kıskanmak'taki Mükerrem rolüyle kariyerini istikrarla büyüten oyuncu, bu sezon ATV'nin iddialı yapımı Mercan Köşk'te Kubilay Aka'nın karşısında başrolde.

Dizinin setinden gelen haberler ise son günlerde ekrandaki hikâyeden çok daha fazla konuşuldu, çünkü Birsen Altuntaş'ın 1 Ekim'de duyurduğu habere göre yaklaşık iki yıldır birlikte olan çift, çekimler sürerken karşılıklı konuşarak yollarını ayırdı. Şubat ayında da ayrıldıkları konuşulan ve ardından barışan ikilinin iş arkadaşlığı ise bu ayrılığa rağmen devam ediyor.

Hafsanur Sancaktutan, HIA röportajında göründüğü kadar korkusuz olmadığını ve çok kırıldığını itiraf etti.

Hafsanur Sancaktutan, HIA röportajında göründüğü kadar korkusuz olmadığını ve çok kırıldığını itiraf etti.

Dizideki partneriyle yollarını ayırdığı haberlerinin üzerinden yaklaşık üç hafta geçmişken yayımlanan HIA röportajında Sancaktutan, ekranda canlandırdığı güçlü kadınların ardındaki kırılgan yanını saklamadı. 'Göründüğüm kadar korkusuz değilim. Ben de korkuyorum. Sadece korktuğum hâlde yürümeyi öğrendim' diyen oyuncu, 'Ben çok üzülürüm, çok kırılırım. Sonra bir şekilde kendimi yerden kaldırırım' sözleriyle gücü hiç yıkılmamak değil, yeniden ayağa kalkabilmek olarak tanımladı.

Şöhretin ona çocukken hayal bile edemeyeceği deneyimler ve güzel insanlarla tanışma fırsatı sunduğunu anlatan Sancaktutan, bunun bedelini de sıradan anların artık kendisine ait olmaması ve hata yapma özgürlüğünün azalması olarak özetledi. Oyunculuğun etrafındaki gürültüden zaman zaman uzaklaşmak istediğini de itiraf eden oyuncu, kamera açılıp bir karakterin içine girdiği anda bu mesleği neden seçtiğini yeniden hatırladığını söyledi.

Hafsanur Sancaktutan'a göre aşk, kalbin hızlı atmasından çok insanın kendini huzurlu hissetmesi demek.

Hafsanur Sancaktutan'a göre aşk, kalbin hızlı atmasından çok insanın kendini huzurlu hissetmesi demek.

Görünür olmanın bedelini bu kadar net tarif eden oyuncu, aşka bakışında da heyecandan çok huzuru ve güveni öne çıkardı. Sancaktutan'a göre aşk yalnızca kalbin hızlı atması değil, insanın kendini huzurlu hissetmesi; sosyal medyada paylaştığı kareler de hayatının tamamını değil, yalnızca kendi seçtiği anları yansıtıyor.

Stil konusunda sadeliğin gücüne inanan, feminen görünümlere maskülen ya da beklenmedik dokunuşlar katmayı seven oyuncunun Dubai'deki çekim hazırlıkları ve farklı görünümleri, HIA'nın kamera arkası videosunda yer aldı.

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Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan
Onedio Editörü
Yazmaya ve izlemeye olan ilgimi profesyonel anlamda buraya taşıyorum. Magazin dünyasının ilgi çeken haberlerini, yeni gelişmeleri, çok konuşulan iddiaları, televizyon dünyasına ilişkin haberler ile birlikte dizi ve TV programlarına dair detayları sizlerle buluşturuyorum.
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