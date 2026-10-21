Final Sonrası Dubai'de Boy Gösterdi: Hafsanur Sancaktutan Aşk ve Şöhret Hakkında İçini Döktü!
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Mercan Köşk'teki Cemre rolüyle cumartesi akşamları ATV ekranına gelen Hafsanur Sancaktutan, Kubilay Aka'yla yollarını ayırdığı haberlerinin ardından bu kez Dubai'den gelen karelerle gündemde. Orta Doğu'nun prestijli dergilerinden HIA Magazine'in ekim sayısına kapak olan oyuncu, eşlik eden röportajda kırılganlığından şöhretin bedeline, aşkta aradığı duygudan kişisel stiline kadar içini döktü. Özellikle korkuyla ilgili sözleri, ekranda hep güçlü kadınlara hayat veren oyuncunun pek bilinmeyen bir yanını ortaya koyuyor.
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Hafsanur Sancaktutan, Gülperi'den Mercan Köşk'e uzanan kariyerinde Aşk Ağlatır ve Son Yaz'la öne çıktı.
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Hafsanur Sancaktutan, HIA röportajında göründüğü kadar korkusuz olmadığını ve çok kırıldığını itiraf etti.
Hafsanur Sancaktutan'a göre aşk, kalbin hızlı atmasından çok insanın kendini huzurlu hissetmesi demek.
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