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Hafsanur Sancaktutan'ın Ablası Ortaya Çıktı: Bu Benzerliğe "Kardeş mi İkizi mi?" Demeden Geçemeyeceksiniz!

Hafsanur Sancaktutan'ın Ablası Ortaya Çıktı: Bu Benzerliğe "Kardeş mi İkizi mi?" Demeden Geçemeyeceksiniz!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
17.10.2026 - 10:05
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Ekranların sevilen oyuncularından Hafsanur Sancaktutan, bu kez rol aldığı projelerle değil, ablasıyla dikkat çekti. Kariyerinin yanında özel hayatı da merak edilen oyuncunun ablasıyla fotoğrafları yeniden gündeme geldi. Kendisinden yalnızca bir yaş büyük ablasını görenlerin gözü, iki kardeşin ortak yüz hatlarına takıldı. Yan yana geldiklerinde benzerlikleri daha da belirginleşen kardeşlere gelin birlikte bakalım!

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Hafsanur Sancaktutan, son yıllarda ekranlarda adından sıkça söz ettiren oyunculardan biri.

Hafsanur Sancaktutan, son yıllarda ekranlarda adından sıkça söz ettiren oyunculardan biri.

“Gülperi” ve “Aşk Ağlatır” gibi yapımlarla izleyicinin karşısına çıkan Hafsanur Sancaktutan, özellikle “Son Yaz”da canlandırdığı Yağmur karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Alperen Duymaz'la başrolü paylaştığı dizinin ardından “Dünyayla Benim Aramda” ve “Ya Çok Seversen” gibi projelerde de rol aldı.

Şimdilerde “Mercan Köşk”le adından söz ettiren oyuncu, ekran dışındaki hayatıyla da merak ediliyor. Sosyal medya paylaşımları, tarzı ve katıldığı davetlerdeki görünümleriyle konuşulan Sancaktutan'ın bu kez gündeme gelme nedeni ise ailesinden bir isim oldu. Oyuncunun ablasını görenler, iki kardeş arasındaki benzerliğe takıldı!

Hafsanur Sancaktutan'ın ablasıyla arasında yalnızca bir yaş var ama benzerlikleri ikizleri aratmıyor!

Hafsanur Sancaktutan'ın ablasıyla arasında yalnızca bir yaş var ama benzerlikleri ikizleri aratmıyor!

Oyuncunun kendisinden bir yaş büyük ablasıyla fotoğrafları dikkat çekti. İki kardeşin yüz hatlarındaki benzerlik, yan yana geldikleri karelerde daha da belirginleşti.

Hafsanur'u ekranlardan tanıyanlar için ablasının yüzü de haliyle oldukça tanıdık! Kardeşlerin fotoğraflarına bakınca, aile benzerliğinin burada kendini epey belli ettiğini söylemek mümkün.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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