Hafsanur Sancaktutan'ın Ablası Ortaya Çıktı: Bu Benzerliğe "Kardeş mi İkizi mi?" Demeden Geçemeyeceksiniz!

“Gülperi” ve “Aşk Ağlatır” gibi yapımlarla izleyicinin karşısına çıkan Hafsanur Sancaktutan, özellikle “Son Yaz”da canlandırdığı Yağmur karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Alperen Duymaz'la başrolü paylaştığı dizinin ardından “Dünyayla Benim Aramda” ve “Ya Çok Seversen” gibi projelerde de rol aldı.

Şimdilerde “Mercan Köşk”le adından söz ettiren oyuncu, ekran dışındaki hayatıyla da merak ediliyor. Sosyal medya paylaşımları, tarzı ve katıldığı davetlerdeki görünümleriyle konuşulan Sancaktutan'ın bu kez gündeme gelme nedeni ise ailesinden bir isim oldu. Oyuncunun ablasını görenler, iki kardeş arasındaki benzerliğe takıldı!