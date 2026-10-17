Hafsanur Sancaktutan'ın Ablası Ortaya Çıktı: Bu Benzerliğe "Kardeş mi İkizi mi?" Demeden Geçemeyeceksiniz!
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Ekranların sevilen oyuncularından Hafsanur Sancaktutan, bu kez rol aldığı projelerle değil, ablasıyla dikkat çekti. Kariyerinin yanında özel hayatı da merak edilen oyuncunun ablasıyla fotoğrafları yeniden gündeme geldi. Kendisinden yalnızca bir yaş büyük ablasını görenlerin gözü, iki kardeşin ortak yüz hatlarına takıldı. Yan yana geldiklerinde benzerlikleri daha da belirginleşen kardeşlere gelin birlikte bakalım!
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Hafsanur Sancaktutan, son yıllarda ekranlarda adından sıkça söz ettiren oyunculardan biri.
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Hafsanur Sancaktutan'ın ablasıyla arasında yalnızca bir yaş var ama benzerlikleri ikizleri aratmıyor!
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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