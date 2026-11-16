"Osman" Mert Ramazan Demir ve "Bahar" Lizge Cömert'li Susuz Yaz'ın Afişi Yayınlandı
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Kanal D’nin Ay Yapım imzalı yeni dizisi Susuz Yaz’ın afişi yayınlandı. Afişte Osman’a hayat veren Mert Ramazan Demir ile Bahar’ı canlandıran Lizge Cömert yer alıyor. Necati Cumalı’nın aynı adlı eserinden uyarlanan dizide Hasan karakterini ise Batuhan Bozkurt Yüzgüleç canlandırıyor.
Ay Yapım imzalı Susuz Yaz'ın afişi, Mert Ramazan Demir ve Lizge Cömert'i pamuk tarlasında bir araya getirdi.
İşte Susuz Yaz'ın yayınlanan afişi:
Hikâye 1970'lerin Adana'sında, Çarlak Köyü'nde geçiyor ve su ile toprak paylaşımı üzerine kurulu.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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