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"Osman" Mert Ramazan Demir ve "Bahar" Lizge Cömert'li Susuz Yaz'ın Afişi Yayınlandı

"Osman" Mert Ramazan Demir ve "Bahar" Lizge Cömert'li Susuz Yaz'ın Afişi Yayınlandı

Kanal D yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
16.11.2026 - 19:01
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Kanal D’nin Ay Yapım imzalı yeni dizisi Susuz Yaz’ın afişi yayınlandı. Afişte Osman’a hayat veren Mert Ramazan Demir ile Bahar’ı canlandıran Lizge Cömert yer alıyor. Necati Cumalı’nın aynı adlı eserinden uyarlanan dizide Hasan karakterini ise Batuhan Bozkurt Yüzgüleç canlandırıyor.

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Ay Yapım imzalı Susuz Yaz'ın afişi, Mert Ramazan Demir ve Lizge Cömert'i pamuk tarlasında bir araya getirdi.

Ay Yapım imzalı Susuz Yaz'ın afişi, Mert Ramazan Demir ve Lizge Cömert'i pamuk tarlasında bir araya getirdi.

Kanal D'nin yeni dizisi Susuz Yaz'ın afişi sosyal medyada paylaşıldı. Pamuk tarlasında çekilen afişte, Osman'a hayat veren Mert Ramazan Demir ile Bahar'ı canlandıran Lizge Cömert yer alıyor.

Yalı Çapkını'ndaki Ferit rolüyle tanınan Mert Ramazan Demir, Susuz Yaz'da Osman karakteriyle izleyici karşısına çıkacak. Dizinin üçüncü başrolü Hasan karakterine ise Batuhan Bozkurt Yüzgüleç hayat veriyor.

Susuz Yaz'ın ilk tanıtımı 29 Ekim'de yayınlanmıştı. Tanıtımda Osman'ın 'Kimseyi susuz yaza mahkûm etmeyeceğim!' sözleri öne çıkmıştı.

İşte Susuz Yaz'ın yayınlanan afişi:

İşte Susuz Yaz'ın yayınlanan afişi:

Hikâye 1970'lerin Adana'sında, Çarlak Köyü'nde geçiyor ve su ile toprak paylaşımı üzerine kurulu.

Hikâye 1970'lerin Adana'sında, Çarlak Köyü'nde geçiyor ve su ile toprak paylaşımı üzerine kurulu.

Dizide Osman, sevdiği Bahar ile yeni bir hayat kurmaya çalışırken ağabeyi Hasan'ın gizli planlarıyla karşı karşıya kalıyor. Köydeki su ve toprak paylaşımı yüzünden çıkan anlaşmazlıklar, iki kardeşin hayatını geri dönülmez biçimde değiştiriyor.

Dizi, Necati Cumalı'nın aynı adlı eserinden uyarlanıyor. Eser 1963'te Metin Erksan tarafından sinemaya aktarılmış ve Berlin Film Festivali'nde Altın Ayı kazanmıştı. Filmde Bahar'a hayat veren isim ise Hülya Koçyiğit'ti. Dizinin senaryosunu Sema Ergenekon yazıyor, yönetmen koltuğunda ise Yusuf Pirhasan ve Mehmet Can Bindal oturuyor.

Susuz Yaz'ın yayın tarihi için Kanal D'den henüz resmi açıklama gelmedi.

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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