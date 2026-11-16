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Eren İçin Helva Dağıtan MasterChef Şampiyonu Kepenk İndirmişti: 1 Ay Sonra Kararını Verdi

Eren İçin Helva Dağıtan MasterChef Şampiyonu Kepenk İndirmişti: 1 Ay Sonra Kararını Verdi

MasterChef Türkiye
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
16.11.2026 - 07:41
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MasterChef All Star şampiyonu Esra Tokelli, can dostu Eren Kaşıkçı'nın vefatının yedinci gününde restoranında misafirlere helva ikram ederek dikkat çekmişti. Ekim ayında ise babasının sağlık durumu sebebiyle Maslak'taki Şampiyon Lezzetler'in kepenklerini indirmiş, ünlü şefi sevenler de bu aranın ne kadar süreceğini merak etmeye başlamıştı. Aradan geçen yaklaşık bir ayın ardından Tokelli, restoranın akıbetine dair beklenen açıklamayı babasıyla çekilmiş fotoğrafıyla birlikte sosyal medya hesabından yaptı.

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Esra Tokelli, 2023'te MasterChef All Star'ı kazanarak Türkiye'nin şampiyon şeflerinden biri oldu.

Esra Tokelli, 2023'te MasterChef All Star'ı kazanarak Türkiye'nin şampiyon şeflerinden biri oldu.

Mutfaktaki yolculuğu MasterChef Türkiye'nin 2020 sezonuna uzanan Esra Tokelli, yarışmacıların yıllar sonra geri döndüğü All Star sezonunda şampiyonluğa ulaştı ve bugün Maslak'ta Şampiyon Lezzetler adlı restoranı işletiyor. Tokelli'nin adı bir süre önce başka bir sebeple de gündeme gelmişti. MasterChef Türkiye şampiyonu Eren Kaşıkçı'nın vefatının ardından onu 'can dostu' diye anan şef, yedinci günde restoranına gelen misafirlere helva dağıtarak Kaşıkçı'nın ruhuna hediye etmişti. Vefasını insanların söylediklerine göre değil, 'kalbiyle ve dualarıyla' gösterdiğini söyleyen Tokelli'nin bu sıcak tavrı, ardından gelen ailevi bir zorluğun gölgesinde kaldı.

Babasının sağlık durumu nedeniyle Şampiyon Lezzetler'e verdiği arayı Esra Tokelli sosyal medyadan duyurmuştu.

Babasının sağlık durumu nedeniyle Şampiyon Lezzetler'e verdiği arayı Esra Tokelli sosyal medyadan duyurmuştu.

Ekim ayının ortasında duyurduğu kararda 'Babamın sağlık durumu nedeniyle bu süreçte onun yanında olmak ve aileme zaman ayırmak istiyorum' diyen Tokelli, 'Bu sebeple dükkânımıza kısa bir süreliğine ara vereceğiz' cümlesiyle restoranın kalıcı olarak kapanmadığını da vurgulamıştı. Yeniden açılış için o dönem herhangi bir tarih verilmediğinden, Esra Tokelli'nin Şampiyon Lezzetler'i ne zaman açacağı yaklaşık bir aydır merak konusuydu. Babasıyla fotoğrafını paylaşan Esra Tokelli, paylaşımında merak edilen soruları da açıklığa kavuşturmuş oldu:

'Sevgili misafirlerimiz ❤️

Güzel dilekleriniz ve dualarınızla babamın sağlık durumu çok şükür iyiye gitti. Bu süreçte yanımızda olduğunuzu hissettirdiğiniz, desteğinizi ve sevginizi esirgemediğiniz için hepinize gönülden teşekkür ederim.

Şimdi yeniden aynı sofrada buluşma, güzel lezzetleri paylaşma zamanı… Şampiyon Lezzetler’i pazartesi günü yeniden açıyoruz. Sizleri kaldığımız yerden, aynı heyecan ve özenle ağırlamak için sabırsızlanıyorum.

Pazartesi görüşmek üzere… İyi ki varsınız ❤️

Esra Tokelli

Şampiyon Lezzetler'

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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