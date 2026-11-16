Eren İçin Helva Dağıtan MasterChef Şampiyonu Kepenk İndirmişti: 1 Ay Sonra Kararını Verdi

Ekim ayının ortasında duyurduğu kararda 'Babamın sağlık durumu nedeniyle bu süreçte onun yanında olmak ve aileme zaman ayırmak istiyorum' diyen Tokelli, 'Bu sebeple dükkânımıza kısa bir süreliğine ara vereceğiz' cümlesiyle restoranın kalıcı olarak kapanmadığını da vurgulamıştı. Yeniden açılış için o dönem herhangi bir tarih verilmediğinden, Esra Tokelli'nin Şampiyon Lezzetler'i ne zaman açacağı yaklaşık bir aydır merak konusuydu. Babasıyla fotoğrafını paylaşan Esra Tokelli, paylaşımında merak edilen soruları da açıklığa kavuşturmuş oldu:

'Sevgili misafirlerimiz ❤️

Güzel dilekleriniz ve dualarınızla babamın sağlık durumu çok şükür iyiye gitti. Bu süreçte yanımızda olduğunuzu hissettirdiğiniz, desteğinizi ve sevginizi esirgemediğiniz için hepinize gönülden teşekkür ederim.

Şimdi yeniden aynı sofrada buluşma, güzel lezzetleri paylaşma zamanı… Şampiyon Lezzetler’i pazartesi günü yeniden açıyoruz. Sizleri kaldığımız yerden, aynı heyecan ve özenle ağırlamak için sabırsızlanıyorum.

Pazartesi görüşmek üzere… İyi ki varsınız ❤️

Esra Tokelli

Şampiyon Lezzetler'