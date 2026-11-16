Eren İçin Helva Dağıtan MasterChef Şampiyonu Kepenk İndirmişti: 1 Ay Sonra Kararını Verdi
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MasterChef All Star şampiyonu Esra Tokelli, can dostu Eren Kaşıkçı'nın vefatının yedinci gününde restoranında misafirlere helva ikram ederek dikkat çekmişti. Ekim ayında ise babasının sağlık durumu sebebiyle Maslak'taki Şampiyon Lezzetler'in kepenklerini indirmiş, ünlü şefi sevenler de bu aranın ne kadar süreceğini merak etmeye başlamıştı. Aradan geçen yaklaşık bir ayın ardından Tokelli, restoranın akıbetine dair beklenen açıklamayı babasıyla çekilmiş fotoğrafıyla birlikte sosyal medya hesabından yaptı.
Esra Tokelli, 2023'te MasterChef All Star'ı kazanarak Türkiye'nin şampiyon şeflerinden biri oldu.
Babasının sağlık durumu nedeniyle Şampiyon Lezzetler'e verdiği arayı Esra Tokelli sosyal medyadan duyurmuştu.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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