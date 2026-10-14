Eren Kaşıkçı İçin Helva Dağıtmıştı: MasterChef Şampiyonu Dükkanına Kilit Vurdu, Nedeni Belli Oldu!
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MasterChef All Star'da kupayı kaldırıp gönülleri fetheden Esra Tokelli, bu kez mutfaktan değil özel hayatından gelen bir haberle gündemde. Ünlü şef, Maslak'taki dükkanı Şampiyon Lezzetler'in kapılarını kapattığını sosyal medyadan duyurdu. Peki Esra Tokelli dükkanını neden kapattı, Şampiyon Lezzetler yeniden açılacak mı?
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Esra Tokelli, 2020'de onuncu olduğu MasterChef'e All Star ile geri döndü ve kupayı kaldırdı.
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Şampiyon Lezzetler, Esra Tokelli'nin can dostu Eren Kaşıkçı için helva dağıttığı yerdi.
Esra Tokelli, Maslak'taki dükkanına babasının sağlık sorunları nedeniyle kısa bir süreliğine ara verdi.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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