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Eren Kaşıkçı İçin Helva Dağıtmıştı: MasterChef Şampiyonu Dükkanına Kilit Vurdu, Nedeni Belli Oldu!

Eren Kaşıkçı İçin Helva Dağıtmıştı: MasterChef Şampiyonu Dükkanına Kilit Vurdu, Nedeni Belli Oldu!

MasterChef Türkiye
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
14.10.2026 - 11:43
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MasterChef All Star'da kupayı kaldırıp gönülleri fetheden Esra Tokelli, bu kez mutfaktan değil özel hayatından gelen bir haberle gündemde. Ünlü şef, Maslak'taki dükkanı Şampiyon Lezzetler'in kapılarını kapattığını sosyal medyadan duyurdu. Peki Esra Tokelli dükkanını neden kapattı, Şampiyon Lezzetler yeniden açılacak mı?

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Esra Tokelli, 2020'de onuncu olduğu MasterChef'e All Star ile geri döndü ve kupayı kaldırdı.

Esra Tokelli, 2020'de onuncu olduğu MasterChef'e All Star ile geri döndü ve kupayı kaldırdı.

Esra Tokelli'nin MasterChef macerası 2020'de başladı. Serhat Doğramacı'nın şampiyon olduğu o sezonu onuncu sırada kapatan Tokelli, asıl bombayı 2023'te All Star kadrosuyla patlattı. Favorilerle dolu yarışmadan birinci çıkan şef, MasterChef Türkiye'nin ikinci kadın şampiyonu olarak tarihe geçti. Kupanın ardından ekrandan da kopmadı. Şampiyonluğundan yaklaşık bir yıl sonra Kanal 7 ile anlaşan Tokelli, hafta içi sabahları 'Şampiyon Lezzetler' programıyla izleyicinin karşısına çıktı. Ünlü şef aynı ismi Maslak'taki dükkanına da verdi.

Şampiyon Lezzetler, Esra Tokelli'nin can dostu Eren Kaşıkçı için helva dağıttığı yerdi.

Şampiyon Lezzetler, Esra Tokelli'nin can dostu Eren Kaşıkçı için helva dağıttığı yerdi.

Dükkanın adı daha birkaç ay önce çok farklı bir sebeple konuşulmuştu. 'Kızıl Sakal' lakabıyla bilinen Eren Kaşıkçı'nın ağustostaki vefatı MasterChef camiasını derinden sarsmıştı. Tokelli, can dostunun ölümünün yedinci gününde Şampiyon Lezzetler'e gelen misafirlere onun ruhu için helva ikram etmişti. Kaşıkçı'nın öldüğü gün planlı bir gastronomi turnesinde olan şef, işini bırakmadığı için sosyal medyada eleştirilerin hedefi olmuştu. Tokelli o dönem 'Dünyayı durdurmadığım' için diyerek yargılandığını yazmış, restoranından ekmek yiyen onlarca kişinin sorumluluğunu bir anda bırakamadığını söyleyerek eleştirilere cevap vermişti.

Esra Tokelli, Maslak'taki dükkanına babasının sağlık sorunları nedeniyle kısa bir süreliğine ara verdi.

Esra Tokelli, Maslak'taki dükkanına babasının sağlık sorunları nedeniyle kısa bir süreliğine ara verdi.

Eleştirilere rağmen mutfaktan çıkmayan şef, şimdi işini kendi isteğiyle bir kenara bıraktı. Tokelli'nin açıklamasına göre babası sağlık sorunları yaşıyor ve kızı bu zor günlerde onun yanından ayrılmak istemiyor. Yani dükkana kalıcı olarak kilit vurulmuyor, sadece mola veriliyor. Misafirlerine seslendiği paylaşımında Tokelli, 'Babamın sağlık durumu nedeniyle bu süreçte onun yanında olmak ve aileme zaman ayırmak istiyorum. Bu sebeple dükkanımıza kısa bir süreliğine ara vereceğiz' dedi. Sevenlerinden dua ve anlayış bekleyen şef, kapıları yeniden açtıklarında 'kaldığımız yerden, aynı heyecanla' devam edeceklerinin sözünü verdi.

Peki Şampiyon Lezzetler ne zaman yeniden açılacak? Maslak'taki dükkanın kapısını çalmayı planlayanlar için kötü haber: şimdilik net bir açılış tarihi yok. Tokelli de açıklamasında gün vermedi, yalnızca 'en kısa zamanda' yeniden buluşacaklarını söyledi.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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