Eren Kaşıkçı İçin Helva Dağıtmıştı: MasterChef Şampiyonu Dükkanına Kilit Vurdu, Nedeni Belli Oldu!

Eleştirilere rağmen mutfaktan çıkmayan şef, şimdi işini kendi isteğiyle bir kenara bıraktı. Tokelli'nin açıklamasına göre babası sağlık sorunları yaşıyor ve kızı bu zor günlerde onun yanından ayrılmak istemiyor. Yani dükkana kalıcı olarak kilit vurulmuyor, sadece mola veriliyor. Misafirlerine seslendiği paylaşımında Tokelli, 'Babamın sağlık durumu nedeniyle bu süreçte onun yanında olmak ve aileme zaman ayırmak istiyorum. Bu sebeple dükkanımıza kısa bir süreliğine ara vereceğiz' dedi. Sevenlerinden dua ve anlayış bekleyen şef, kapıları yeniden açtıklarında 'kaldığımız yerden, aynı heyecanla' devam edeceklerinin sözünü verdi.

Peki Şampiyon Lezzetler ne zaman yeniden açılacak? Maslak'taki dükkanın kapısını çalmayı planlayanlar için kötü haber: şimdilik net bir açılış tarihi yok. Tokelli de açıklamasında gün vermedi, yalnızca 'en kısa zamanda' yeniden buluşacaklarını söyledi.