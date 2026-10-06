"Kızıl Sakal" Eren Kaşıkçı'nın MasterChef Şeflerine Öğrettiği Yemek Ortaya Çıktı
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MasterChef Türkiye'de 5 Ekim akşamı yayınlanan bölümde, ödül oyununun ikinci etabında yarışmacılardan Tokat batı yapmaları istendi. Yemeği açıklayan Somer Sivrioğlu, bu tarifi 29 Temmuz'da hayatını kaybeden 2021 şampiyonu Eren Kaşıkçı'dan öğrendiğini söyledi. Mehmet Yalçınkaya da Tokatlı şefi 'memleketi için çok çalışan bir arkadaş' olarak andı.
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MasterChef Türkiye'de ödül oyununun ikinci etabında yarışmacılardan Tokat batı yapmaları istendi.
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Somer Şef, Tokat batını MasterChef mutfağında Eren Kaşıkçı'dan öğrendiğini anlattı.
MasterChef 2021 şampiyonu Eren Kaşıkçı, 29 Temmuz'da Kilyos'taki evinde hayatını kaybetmişti.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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