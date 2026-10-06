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"Kızıl Sakal" Eren Kaşıkçı'nın MasterChef Şeflerine Öğrettiği Yemek Ortaya Çıktı

"Kızıl Sakal" Eren Kaşıkçı'nın MasterChef Şeflerine Öğrettiği Yemek Ortaya Çıktı

MasterChef Türkiye Somer Sivrioğlu
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
06.10.2026 - 11:30
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MasterChef Türkiye'de 5 Ekim akşamı yayınlanan bölümde, ödül oyununun ikinci etabında yarışmacılardan Tokat batı yapmaları istendi. Yemeği açıklayan Somer Sivrioğlu, bu tarifi 29 Temmuz'da hayatını kaybeden 2021 şampiyonu Eren Kaşıkçı'dan öğrendiğini söyledi. Mehmet Yalçınkaya da Tokatlı şefi 'memleketi için çok çalışan bir arkadaş' olarak andı.

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MasterChef Türkiye'de ödül oyununun ikinci etabında yarışmacılardan Tokat batı yapmaları istendi.

MasterChef Türkiye'de ödül oyununun ikinci etabında yarışmacılardan Tokat batı yapmaları istendi.

MasterChef Türkiye 2026'da heyecan tüm hızıyla sürüyor. Son olarak Batuhan'ın veda ettiği yarışmanın 5 Ekim Pazartesi akşamı yayınlanan bölümünde ödül oyunu oynandı.

İlk etapta bıçak çekerek düello düzeninde yarışan isimlerden bazıları ikinci etaba kaldı ve ödüle bir adım daha yaklaştı.

İkinci etapta ise şefler, yarışmacılardan Tokat'ın meşhur lezzeti batı hazırlamalarını istedi. Bulgur ve yeşil mercimekle hazırlanan, bol yeşillikli bu soğuk lezzet Tokat sofralarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Ancak bu yemeğin MasterChef mutfağına gelişi tesadüf değildi.

Somer Şef, Tokat batını MasterChef mutfağında Eren Kaşıkçı'dan öğrendiğini anlattı.

Somer Şef, Tokat batını MasterChef mutfağında Eren Kaşıkçı'dan öğrendiğini anlattı.

Somer Sivrioğlu, yemeği açıklarken sözü kısa süre önce hayatını kaybeden 2021 şampiyonu Eren Kaşıkçı'ya getirdi: 'Tabi bu yemeği ben burada sevgili Eren'den öğrenmiştim, rahmetli… Bu vesileyle onu bir kez daha analım. Pek çok kez anacağız onu ama… Tokat'tan gelen bir lezzet.'

Mehmet Yalçınkaya'nın 'Tam bir Tokat hayranıydı' sözlerinin ardından Somer Şef, Tokat mutfağıyla tanışmalarının arkasında Eren'in olduğunu anlattı: 'Sizin Tokat mutfağını bu kadar sevmenizin, benim de o konuda bir sürü şey öğrenmemin, Tokat kebabı diye bir lezzeti keşfetmemizin, Tokat batını keşfetmemizin arkasında sevgili Erenciğimiz vardı, bir kez daha ruhu şad olsun, Allah rahmet eylesin.'

Mehmet Şef de 'Memleketi için çok çalışan bir arkadaşımızdı, tekrar rahmetle anıyoruz' diyerek Kaşıkçı'yı andı. Stüdyoda duygusal anlar yaşanırken gecenin sonunda Emre ve Tolgahan son ikiye kaldı. Ödül oyununu kazanan isim Tolgahan oldu.

MasterChef 2021 şampiyonu Eren Kaşıkçı, 29 Temmuz'da Kilyos'taki evinde hayatını kaybetmişti.

MasterChef 2021 şampiyonu Eren Kaşıkçı, 29 Temmuz'da Kilyos'taki evinde hayatını kaybetmişti.

'Kızıl Sakal' olarak tanınan Eren Kaşıkçı, 29 Temmuz'da İstanbul Kilyos'ta tek başına yaşadığı evinde ölü bulunmuştu. Ön otopsi raporuna göre ölüm nedeni kalp krizi olarak açıklanmış, Kaşıkçı memleketi Tokat'ta son yolculuğuna uğurlanmıştı.

1989 doğumlu Tokatlı şef, İstanbul'daki otel mutfaklarında çalıştıktan sonra Gökçeada'ya yerleşmiş ve bir sörf otelinde şeflik yapmıştı. 2021'de katıldığı MasterChef Türkiye'de Anadolu mutfağından ilham alan tabaklarıyla dikkat çekmiş, finalde Hasan Biltekin'i geride bırakarak şampiyon olmuştu.

Yarışmanın ardından 'Kızıl Sakal' markasıyla restoran ve sandviç işletmeleri açan Kaşıkçı, MasterChef All Star'da da yarışmış, 'Lezzet Baba' sözüyle hafızalara kazınmıştı. Kaşıkçı'nın Maya adında bir kızı bulunuyor.

MasterChef şefleri daha önce de programda Kaşıkçı'yı anmış, Somer Şef, Eren'in kızı Maya'ya MasterChef ailesi olarak sahip çıkacaklarını söylemişti.

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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