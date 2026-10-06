"Kızıl Sakal" Eren Kaşıkçı'nın MasterChef Şeflerine Öğrettiği Yemek Ortaya Çıktı

Somer Sivrioğlu, yemeği açıklarken sözü kısa süre önce hayatını kaybeden 2021 şampiyonu Eren Kaşıkçı'ya getirdi: 'Tabi bu yemeği ben burada sevgili Eren'den öğrenmiştim, rahmetli… Bu vesileyle onu bir kez daha analım. Pek çok kez anacağız onu ama… Tokat'tan gelen bir lezzet.'

Mehmet Yalçınkaya'nın 'Tam bir Tokat hayranıydı' sözlerinin ardından Somer Şef, Tokat mutfağıyla tanışmalarının arkasında Eren'in olduğunu anlattı: 'Sizin Tokat mutfağını bu kadar sevmenizin, benim de o konuda bir sürü şey öğrenmemin, Tokat kebabı diye bir lezzeti keşfetmemizin, Tokat batını keşfetmemizin arkasında sevgili Erenciğimiz vardı, bir kez daha ruhu şad olsun, Allah rahmet eylesin.'

Mehmet Şef de 'Memleketi için çok çalışan bir arkadaşımızdı, tekrar rahmetle anıyoruz' diyerek Kaşıkçı'yı andı. Stüdyoda duygusal anlar yaşanırken gecenin sonunda Emre ve Tolgahan son ikiye kaldı. Ödül oyununu kazanan isim Tolgahan oldu.