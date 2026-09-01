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MasterChef Türkiye'de Ani Vefatıyla Herkesi Üzen Eren Kaşıkçı Hakkında Şeflerin Söyledikleri Duygulandırdı

MasterChef Türkiye'de Ani Vefatıyla Herkesi Üzen Eren Kaşıkçı Hakkında Şeflerin Söyledikleri Duygulandırdı

MasterChef Türkiye
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
01.09.2026 - 11:35
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MasterChef Türkiye şampiyonu Eren Kaşıkçı'nın ani vefatı sevenlerini büyük bir yasa boğmuştu. Başarılı şefin evinde ölü bulunmasının ardından ölüm nedeni kalp krizi olarak açıklanmıştı. Acun Ilıcalı ve MasterChef ekibinin de unutmadığı Eren Kaşıkçı ve ailesi programda bir kez daha anıldı. Şeflerin Eren hakkındaki sözleri herkesi duygulandırdı.

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MasterChef Türkiye 2021'in şampiyonu Eren Kaşıkçı 37 yaşında hayatını kaybetmişti.

MasterChef Türkiye 2021'in şampiyonu Eren Kaşıkçı 37 yaşında hayatını kaybetmişti.

29 Temmuz 2026 tarihinde İstanbul Sarıyer Kilyos'taki evinde yaşamını yitiren Eren Kaşıkçı'nın vefatı herkesi derinden sarsmıştı. Yakınlarının iki gün boyunca haber alamadığı Eren Kaşıkçı'nın ölüm nedeni kalp krizi olarak kayıtlara geçti. Tüm MasterChef Türkiye ailesi ve Eren'i sevenlerin büyük üzüntü duyduğu vefat haberi sonrası Acun Ilıcalı, Eren'in kızı Maya'nın her zaman yanında olacağını açıklamıştı.

MasterChef jürileri Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu bir kez daha üzüntülerini dile getirerek Eren'i andılar.

Somer Şef, 'Çok canımızı yakan bir olayla, bizlere, hepimizi, bütün ailemizi, MasterChef ailemizi yasa boğdu. Hala ceketi orada asılı olan sevgili Eren Kaşıkçı'yı kaybettik, biliyorsunuz. Büyük bir şok hepimiz için. Yarışmanın haricinde de insanlığıyla, kişiliğiyle, dostluğuyla, adı gibi erenliğiyle çok sevdiğimiz bir kardeşimiz, çok sevdiğimiz bir dostumuzdu. Ben daha vefatından bir ay önce Konya'daydım. Hatta bir hafta sonra da beraber Gökçeada'ya gidecektik. Hayat... Yani söylenecek çok şey var, söylenecek hiçbir şey yok. Hepimiz tabii bu konudan dolayı çok üzgünüz. Bir kez daha hepimizin başı sağ olsun.' dedi. Mehmet Şef ise, 'Evet, hepimizin başı sağ olsun. Eren... Hani şöyle bir şey vardır, her ölenin arkasından derler ki 'Ya çok iyi bir insandı.' Bazen bunu usulen derler, bazen içten söylerler. Ama Eren için içten söyleyeceğimiz bir şey var arkadaşlar. Tanıma fırsatı belki bazılarınızın olmuştur ama biz onunla iki sezon çalıştık. Eren gerçekten karıncayı incitmeyecek kadar kalbi güzel bir arkadaşımızdı, yüreği güzel bir arkadaşımızdı. Yardımseverdi. Hiç kimseyi üzmezdi. Yani Eren'in programda bile hiç kimseyi üzdüğünü görmedik. Arkadaşları görmediler. Hepimiz dükkan açtığında ilk telefonu açan o olurdu. 'Benden istediğiniz bir şey var mı? Yardıma gelir miyim? Geldi mi?' diye. Dolayısıyla bizim için çok büyük bir kayıp. Çok üzgünüz. Hepimizin başı sağ olsun.' diyerek üzüntüsünü dile getirdi. Danilo Şef ise, 'Aynı zamanda sadece MasterChef değil, Eren kalbimizde kazandı. Hep bizimle birlikte olacak. Ailesine sabır diliyoruz. Başımız sağ olsun.' diyerek sözü yarışmacılara bıraktı. Yarışmacıların üzüntülerini dile getirmesinin ardından Somer Şef, 'Evet, Maya... Buraya Eren geldiğinde de zaten daha yeni doğmuştu. Eren de zaten o yıl boyunca Maya'ya verdiği sözü tutup şampiyon olacağını söylemişti. Maya'ya biz de MasterChef ailesi olarak tabii ki Eren'in bize emanetidir, sahip çıkacağız. Projelerimiz var. Sizlerin de içine dahil olabileceğiniz projelerimiz var. Hep beraber hem Maya'ya... Maya'ya destek olacağız hem de Eren'in hatırasını mümkün olduğunca yaşatmaya çalışacağız bir kez daha. Hepimizin başı sağ olsun.' diyerek Eren'in kızına destek olacaklarını açıkladı.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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