MasterChef Türkiye'de Ani Vefatıyla Herkesi Üzen Eren Kaşıkçı Hakkında Şeflerin Söyledikleri Duygulandırdı
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MasterChef Türkiye şampiyonu Eren Kaşıkçı'nın ani vefatı sevenlerini büyük bir yasa boğmuştu. Başarılı şefin evinde ölü bulunmasının ardından ölüm nedeni kalp krizi olarak açıklanmıştı. Acun Ilıcalı ve MasterChef ekibinin de unutmadığı Eren Kaşıkçı ve ailesi programda bir kez daha anıldı. Şeflerin Eren hakkındaki sözleri herkesi duygulandırdı.
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MasterChef Türkiye 2021'in şampiyonu Eren Kaşıkçı 37 yaşında hayatını kaybetmişti.
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MasterChef jürileri Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu bir kez daha üzüntülerini dile getirerek Eren'i andılar.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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