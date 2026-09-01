MasterChef Türkiye'de Ani Vefatıyla Herkesi Üzen Eren Kaşıkçı Hakkında Şeflerin Söyledikleri Duygulandırdı

Somer Şef, 'Çok canımızı yakan bir olayla, bizlere, hepimizi, bütün ailemizi, MasterChef ailemizi yasa boğdu. Hala ceketi orada asılı olan sevgili Eren Kaşıkçı'yı kaybettik, biliyorsunuz. Büyük bir şok hepimiz için. Yarışmanın haricinde de insanlığıyla, kişiliğiyle, dostluğuyla, adı gibi erenliğiyle çok sevdiğimiz bir kardeşimiz, çok sevdiğimiz bir dostumuzdu. Ben daha vefatından bir ay önce Konya'daydım. Hatta bir hafta sonra da beraber Gökçeada'ya gidecektik. Hayat... Yani söylenecek çok şey var, söylenecek hiçbir şey yok. Hepimiz tabii bu konudan dolayı çok üzgünüz. Bir kez daha hepimizin başı sağ olsun.' dedi. Mehmet Şef ise, 'Evet, hepimizin başı sağ olsun. Eren... Hani şöyle bir şey vardır, her ölenin arkasından derler ki 'Ya çok iyi bir insandı.' Bazen bunu usulen derler, bazen içten söylerler. Ama Eren için içten söyleyeceğimiz bir şey var arkadaşlar. Tanıma fırsatı belki bazılarınızın olmuştur ama biz onunla iki sezon çalıştık. Eren gerçekten karıncayı incitmeyecek kadar kalbi güzel bir arkadaşımızdı, yüreği güzel bir arkadaşımızdı. Yardımseverdi. Hiç kimseyi üzmezdi. Yani Eren'in programda bile hiç kimseyi üzdüğünü görmedik. Arkadaşları görmediler. Hepimiz dükkan açtığında ilk telefonu açan o olurdu. 'Benden istediğiniz bir şey var mı? Yardıma gelir miyim? Geldi mi?' diye. Dolayısıyla bizim için çok büyük bir kayıp. Çok üzgünüz. Hepimizin başı sağ olsun.' diyerek üzüntüsünü dile getirdi. Danilo Şef ise, 'Aynı zamanda sadece MasterChef değil, Eren kalbimizde kazandı. Hep bizimle birlikte olacak. Ailesine sabır diliyoruz. Başımız sağ olsun.' diyerek sözü yarışmacılara bıraktı. Yarışmacıların üzüntülerini dile getirmesinin ardından Somer Şef, 'Evet, Maya... Buraya Eren geldiğinde de zaten daha yeni doğmuştu. Eren de zaten o yıl boyunca Maya'ya verdiği sözü tutup şampiyon olacağını söylemişti. Maya'ya biz de MasterChef ailesi olarak tabii ki Eren'in bize emanetidir, sahip çıkacağız. Projelerimiz var. Sizlerin de içine dahil olabileceğiniz projelerimiz var. Hep beraber hem Maya'ya... Maya'ya destek olacağız hem de Eren'in hatırasını mümkün olduğunca yaşatmaya çalışacağız bir kez daha. Hepimizin başı sağ olsun.' diyerek Eren'in kızına destek olacaklarını açıkladı.