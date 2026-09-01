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7 Yıl Zaman Atlaması Olacak! Tolga Sarıtaş'a Bir Partner Daha Geldi, Eşini Oynayacak İsim Belli Oldu

7 Yıl Zaman Atlaması Olacak! Tolga Sarıtaş'a Bir Partner Daha Geldi, Eşini Oynayacak İsim Belli Oldu

Teşkilat
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
01.09.2026 - 08:36
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TRT 1 ekranlarında yayınlanan uzun soluklu yapımlardan biri olan Teşkilat'ın kadrosu neredeyse tamamen değişti. 7 yıllık zaman atlamasıyla izleyeceğimiz dizide Tolga Sarıtaş'ın partneri Bensu Soral olmuştu. Ancak kayınpederi rolünde Uğur Yücel'in dahil olmasıyla birlikte işler karıştı. Tolga Sarıtaş'ın canlandırdığı Altay karakterinin evli ve bir erkek çocuk babası olarak karşımıza çıkacağı ve eşinin adının da Beren olduğu öğrenilmişti. Beren'i canlandıracak isim belli oldu.

Kaynak: Birsen Altuntaş

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TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Teşkilat 7 yıllık rekor bir zaman atlayışıyla izleyici karşısına çıkacak.

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Teşkilat 7 yıllık rekor bir zaman atlayışıyla izleyici karşısına çıkacak.

Daha önce 11 oyuncunun dahil olduğu diziye yeni oyuncular da eklenmeye devam ediyor. Altay'ın evli ve çocuklu biri olarak karşımıza çıkacağının öğrenilmesinin ardından özel hayatına dair detayları daha çok izleyeceğimiz dizide Tolga Sarıtaş'ın eşini oynayacak kişinin yeni partneri Bensu Soral olmadığını da öğrenmiştik. Ancak kayınpederi olarak Uğur Yücel'in dahil olmasıyla birlikte 'Kim bu eş?' diye merakımız arttı.

Altay'ın eşi ve Uğur Yücel'in canlandıracağı Barlas'ın kızı olarak karşımıza çıkacak Beren'in kim olduğu belli oldu.

Altay'ın eşi ve Uğur Yücel'in canlandıracağı Barlas'ın kızı olarak karşımıza çıkacak Beren'in kim olduğu belli oldu.

Teşkilat dizisinde Beren kimdir, kim olacak diye merak edilirken sorular sonunda yanıt buldu. Altay'ın eşi ve oğlunun annesi Beren'e hayat verecek isim Zehra Yılmaz oldu. İddialara göre Zehra Yılmaz dizide 2 bölüm konuk olarak yer alacak.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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