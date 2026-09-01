7 Yıl Zaman Atlaması Olacak! Tolga Sarıtaş'a Bir Partner Daha Geldi, Eşini Oynayacak İsim Belli Oldu

Daha önce 11 oyuncunun dahil olduğu diziye yeni oyuncular da eklenmeye devam ediyor. Altay'ın evli ve çocuklu biri olarak karşımıza çıkacağının öğrenilmesinin ardından özel hayatına dair detayları daha çok izleyeceğimiz dizide Tolga Sarıtaş'ın eşini oynayacak kişinin yeni partneri Bensu Soral olmadığını da öğrenmiştik. Ancak kayınpederi olarak Uğur Yücel'in dahil olmasıyla birlikte 'Kim bu eş?' diye merakımız arttı.