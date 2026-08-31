Zirvenin Tek Sahibi: 30 Ağustos Reyting Sonuçları Açıklandı

AB kategorisinde de zirvenin sahibi değişmedi. Daha 17, 5,20 reyting ve 22,57 share ile birinci olurken, dizinin özeti 3,37 reytingle ikinci sıraya yerleşti.

TV8'in sevilen yarışması MasterChef Türkiye ise 2,40 reytingle üçüncü oldu. NOW Ana Haber Hafta Sonu 1,30 reytingle dördüncü sırada yer alırken, Kuralsız Sokaklar tekrar bölümü 1,26 reytingle beşinci oldu.

Kapıcılar Kralı 1,25 reytingle altıncı, Atatürk 2: 1881-1919 1,21 reytingle yedinci, Kanal D Ana Haber 1,03 reytingle sekizinci, Kim Milyoner Olmak İster? Özel 0,89 reytingle dokuzuncu ve MasterChef Türkiye – Özet 0,82 reytingle onuncu sırada yer aldı.

20+ABC1 kategorisinde ise Daha 17, 6,48 reyting ve 25,60 share ile günün birincisi oldu. Dizinin özet bölümü 3,43 reytingle ikinci sırada yer alırken, MasterChef Türkiye 2,51 reytingle üçüncü oldu.

Show Ana Haber 1,64 reytingle dördüncü, Kapıcılar Kralı 1,63 reytingle beşinci, NOW Ana Haber Hafta Sonu 1,61 reytingle altıncı sıraya yerleşti.

Listenin yedinci sırasında 1,19 reytingle Kanal D Ana Haber bulunurken, Atatürk 2: 1881-1919 1,12 reytingle sekizinci oldu. Kim Milyoner Olmak İster? 1,09 reytingle dokuzuncu, ATV Ana Haber ise 0,98 reytingle onuncu sırada yer aldı.