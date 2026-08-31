Zirvenin Tek Sahibi: 30 Ağustos Reyting Sonuçları Açıklandı
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Televizyon ekranlarında yaz sezonunun son günlerine yaklaşılırken reyting yarışı da tüm hızıyla devam ederken 30 Ağustos Pazar gününün reyting sonuçları da belli oldu. Yeni sezon başlamadan önceki son haftanın kapanışını yapan günde reyting zirvesi değişmedi.
Kanal D'nin yaz sezonunda izleyiciyle buluşturduğu Daha 17, Total, AB ve 20+ABC1 kategorilerinin tamamında zirvedeki yerini korumayı başardı. Dizinin özet bölümü de üç kategoride ikinci sırada yer alarak dikkat çekti.
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30 Ağustos reyting sonuçları belli oldu.
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AB grubunda da değişen bir şey olmadı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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