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Zirvenin Tek Sahibi: 30 Ağustos Reyting Sonuçları Açıklandı

Zirvenin Tek Sahibi: 30 Ağustos Reyting Sonuçları Açıklandı

Reyting
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
31.08.2026 - 13:25
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Televizyon ekranlarında yaz sezonunun son günlerine yaklaşılırken reyting yarışı da tüm hızıyla devam ederken 30 Ağustos Pazar gününün reyting sonuçları da belli oldu. Yeni sezon başlamadan önceki son haftanın kapanışını yapan günde reyting zirvesi değişmedi. 

Kanal D'nin yaz sezonunda izleyiciyle buluşturduğu Daha 17, Total, AB ve 20+ABC1 kategorilerinin tamamında zirvedeki yerini korumayı başardı. Dizinin özet bölümü de üç kategoride ikinci sırada yer alarak dikkat çekti.

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30 Ağustos reyting sonuçları belli oldu.

30 Ağustos reyting sonuçları belli oldu.

30 Ağustos Pazar gününün Total reyting sonuçlarında Daha 17, 6,89 reyting ve 27,29 share ile ilk sırada yer aldı. Dizinin özet bölümü 3,60 reytingle ikinci olurken, MasterChef Türkiye 2,39 reytingle üçüncü sıraya yerleşti.

Listenin devamında Kapıcılar Kralı ve Show Ana Haber 1,62 reytingle dördüncü ve beşinci sırayı paylaşırken, NOW Ana Haber Hafta Sonu 1,50 reytingle altıncı oldu.

Kanal D Ana Haber 1,29 reytingle yedinci, MasterChef Türkiye – Özet 1,01 reytingle sekizinci, ATV Ana Haber 0,99 reytingle dokuzuncu ve Kim Milyoner Olmak İster 0,97 reytingle onuncu sırada yer aldı.

AB grubunda da değişen bir şey olmadı.

AB grubunda da değişen bir şey olmadı.

AB kategorisinde de zirvenin sahibi değişmedi. Daha 17, 5,20 reyting ve 22,57 share ile birinci olurken, dizinin özeti 3,37 reytingle ikinci sıraya yerleşti.

TV8'in sevilen yarışması MasterChef Türkiye ise 2,40 reytingle üçüncü oldu. NOW Ana Haber Hafta Sonu 1,30 reytingle dördüncü sırada yer alırken, Kuralsız Sokaklar tekrar bölümü 1,26 reytingle beşinci oldu.

Kapıcılar Kralı 1,25 reytingle altıncı, Atatürk 2: 1881-1919 1,21 reytingle yedinci, Kanal D Ana Haber 1,03 reytingle sekizinci, Kim Milyoner Olmak İster? Özel 0,89 reytingle dokuzuncu ve MasterChef Türkiye – Özet 0,82 reytingle onuncu sırada yer aldı. 

20+ABC1 kategorisinde ise Daha 17, 6,48 reyting ve 25,60 share ile günün birincisi oldu. Dizinin özet bölümü 3,43 reytingle ikinci sırada yer alırken, MasterChef Türkiye 2,51 reytingle üçüncü oldu.

Show Ana Haber 1,64 reytingle dördüncü, Kapıcılar Kralı 1,63 reytingle beşinci, NOW Ana Haber Hafta Sonu 1,61 reytingle altıncı sıraya yerleşti.

Listenin yedinci sırasında 1,19 reytingle Kanal D Ana Haber bulunurken, Atatürk 2: 1881-1919 1,12 reytingle sekizinci oldu. Kim Milyoner Olmak İster? 1,09 reytingle dokuzuncu, ATV Ana Haber ise 0,98 reytingle onuncu sırada yer aldı.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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