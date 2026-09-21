Kadrosu Baştan Aşağı Değişen Kızılcık Şerbeti'ne Usta Bir Oyuncu Dahil Oldu!

2022 yılında yayın hayatına başlayan Kızılcık Şerbeti, daha ilk sezonundan itibaren hem reytingleri hem de her bölümün ardından sosyal medyada kopan tartışmalarıyla ekranların en çok konuşulan işlerinden biri olmayı başardı.

Kıvılcım ve Doğa'nın Ünal ailesiyle kesişen hayatları üzerinden başlayan hikaye, yıllar içinde dallanıp budaklandı; dizinin neredeyse her karakteri kendi başına gündem yaratacak hale geldi. Fakat dört sezon boyunca izlediğimiz o alıştığımız kadro da zaman içerisinde epey değişti.

Özellikle son bir yılda yaşanan peş peşe vedaların ardından beşinci sezona geldiğimizde ilk bölümlerden beri gördüğümüz isimlerin önemli bir kısmı artık dizide yok. Kısacası Kızılcık Şerbeti aynı Kızılcık Şerbeti ama ekranın karşısına geçtiğimizde gördüğümüz aile tablosu epey farklı!