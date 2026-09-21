Kadrosu Baştan Aşağı Değişen Kızılcık Şerbeti'ne Usta Bir Oyuncu Dahil Oldu!
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Kızılcık Şerbeti'nde peş peşe yaşanan vedaların ardından kadro neredeyse baştan aşağı değişti. Beşinci sezonuyla ekranlara dönen diziye yeni isimler katılmaya devam ediyor. Son olarak oldukça tanıdık bir oyuncunun daha kadroya dahil olduğu ortaya çıktı. Üstelik yeni transferin hikayeye kimin yakını olarak gireceği de belli oldu. Bakalım bu sürpriz isim kimmiş?
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Bir dönem cuma akşamlarının değişmez kadrosuyla karşımıza çıkan Kızılcık Şerbeti'nde artık bambaşka bir dönem yaşanıyor desek yeridir!
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Zaten son dönemde Kızılcık Şerbeti denince dizide yaşananlardan önce kadrodaki yaprak dökümünü konuşur olmuştuk.
Bunca vedanın ardından merakla beklenen beşinci sezon geçtiğimiz cuma başladı. Üstelik dizi daha ilk dakikalarından "yeni dönem" mesajını verdi.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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