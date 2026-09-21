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Kadrosu Baştan Aşağı Değişen Kızılcık Şerbeti'ne Usta Bir Oyuncu Dahil Oldu!

Kadrosu Baştan Aşağı Değişen Kızılcık Şerbeti'ne Usta Bir Oyuncu Dahil Oldu!

Magazin Kızılcık Şerbeti
Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
21.09.2026 - 17:11
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Kızılcık Şerbeti'nde peş peşe yaşanan vedaların ardından kadro neredeyse baştan aşağı değişti. Beşinci sezonuyla ekranlara dönen diziye yeni isimler katılmaya devam ediyor. Son olarak oldukça tanıdık bir oyuncunun daha kadroya dahil olduğu ortaya çıktı. Üstelik yeni transferin hikayeye kimin yakını olarak gireceği de belli oldu. Bakalım bu sürpriz isim kimmiş?

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Bir dönem cuma akşamlarının değişmez kadrosuyla karşımıza çıkan Kızılcık Şerbeti'nde artık bambaşka bir dönem yaşanıyor desek yeridir!

Bir dönem cuma akşamlarının değişmez kadrosuyla karşımıza çıkan Kızılcık Şerbeti'nde artık bambaşka bir dönem yaşanıyor desek yeridir!

2022 yılında yayın hayatına başlayan Kızılcık Şerbeti, daha ilk sezonundan itibaren hem reytingleri hem de her bölümün ardından sosyal medyada kopan tartışmalarıyla ekranların en çok konuşulan işlerinden biri olmayı başardı.

Kıvılcım ve Doğa'nın Ünal ailesiyle kesişen hayatları üzerinden başlayan hikaye, yıllar içinde dallanıp budaklandı; dizinin neredeyse her karakteri kendi başına gündem yaratacak hale geldi. Fakat dört sezon boyunca izlediğimiz o alıştığımız kadro da zaman içerisinde epey değişti.

Özellikle son bir yılda yaşanan peş peşe vedaların ardından beşinci sezona geldiğimizde ilk bölümlerden beri gördüğümüz isimlerin önemli bir kısmı artık dizide yok. Kısacası Kızılcık Şerbeti aynı Kızılcık Şerbeti ama ekranın karşısına geçtiğimizde gördüğümüz aile tablosu epey farklı!

Zaten son dönemde Kızılcık Şerbeti denince dizide yaşananlardan önce kadrodaki yaprak dökümünü konuşur olmuştuk.

Zaten son dönemde Kızılcık Şerbeti denince dizide yaşananlardan önce kadrodaki yaprak dökümünü konuşur olmuştuk.

En büyük vedalardan biri elbette dizinin hikayesinin merkezindeki Doğa'ya hayat veren Sıla Türkoğlu olmuştu. Türkoğlu, dördüncü sezonda projeye veda ederken ayrılığın ardından yapımcı Faruk Turgut'la yaşanan açıklama polemiği de uzun süre konuşulmuştu.

Ardından Fatih karakteriyle ilk günden beri kadroda olan Doğukan Güngör'le de yollar ayrıldı. Güngör, Ocak 2026'da yasaklı madde soruşturması kapsamında yapılan testinin pozitif çıkmasının ardından Show TV yönetiminin kararıyla kadrodan çıkarıldı.

Mustafa'yı oynayan Emrah Altıntoprak da 113. bölümde hikayeye veda eden isimlerden biri olmuştu.

Beşinci sezon öncesinde ise vedaların ardı arkası kesilmedi. Dizinin ilk bölümünden beri Sönmez'i canlandıran Aliye Uzunatağan, yapım şirketiyle ekonomik şartlarda anlaşamayınca projeden ayrıldı.

Nilay rolündeki Feyza Civelek'in ardından Nursema'yı dört sezon boyunca canlandıran Ceren Karakoç'un da yeni sezonda yer almayacağı ortaya çıktı. Nilay'ın annesi Sevtap'ı oynayan Neslihan Yeldan ve Fethi karakterine hayat veren Barlas Kartal da ayrılan isimler arasına katıldı.

Bir de Çimen değişikliği yaşandı. Selin Türkmen'in yerine karakteri yeni sezonda Asena Keskinci devraldı.

Anlayacağınız dört sezonda alıştığımız kadronun büyük bir bölümü dağıldı; Kızılcık Şerbeti beşinci sezonuna resmen kabuk değiştirerek girdi.

Bunca vedanın ardından merakla beklenen beşinci sezon geçtiğimiz cuma başladı. Üstelik dizi daha ilk dakikalarından "yeni dönem" mesajını verdi.

Bunca vedanın ardından merakla beklenen beşinci sezon geçtiğimiz cuma başladı. Üstelik dizi daha ilk dakikalarından "yeni dönem" mesajını verdi.

Kızılcık Şerbeti, 18 Eylül Cuma akşamı 139. bölümüyle beşinci sezonunu açtı. Hikaye altı aylık bir zaman atlamasıyla başladı ve sezonun açılışında kaybettiğimiz karakterlerin mezarlarının başında yapılan duygusal sahneler dikkat çekti.

Değişen kadroya rağmen seyircinin ilgisi de devam etti. Show TV'nin açıkladığı sonuçlara göre sezonun ilk bölümü Total, AB ve ABC1 kategorilerinin tamamında birinci oldu.

Yeni dönemde hikayeye katılan karakterlerin sayısı da giderek artıyor. Son olarak Oya İloğulları, kahve dükkanı işleten ve Emir'in karşısına çıkacak olan Ayşin karakteriyle kadroya dahil olmuştu.

Şimdi gelelim asıl sürprize! Birsen Altuntaş'ın haberine göre Kızılcık Şerbeti kadrosuna bu kez Ahu Sungur dahil oluyor. Birçok dizi ve filmde izlediğimiz usta oyuncunun hikayeye hangi karakterle gireceği de belli oldu.

Ahu Sungur, Oya İloğulları'nın hayat verdiği Ayşin'in annesini canlandıracak. Yani Emir'le yakınlaşması beklenen Ayşin'in hikayesi yalnızca kendisiyle sınırlı kalmayacak, annesinin gelişiyle birlikte biraz daha genişleyecek gibi görünüyor.

Bakalım bunca ayrılığın ardından kadroya katılan Ahu Sungur, Kızılcık Şerbeti'nin bol kaoslu dünyasına nasıl bir giriş yapacak?

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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