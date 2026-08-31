Uzak Şehir'in Şahin'i Alper Çankaya'nın Yeni Dizisinde Rolü Belli Oldu: Aytaç Şaşmaz'a Düşman Olacak!
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3. sezonuna geçen Uzak Şehir'e aniden veda eden ve dizide Şahin karakterini canlandıran Alper Çankaya, Star TV'nin sevilen dizisi Sevdiğim Sensin'e dahil olmuştu. Ünlü oyuncunun dizideki karakteri ve rolüne dair detaylar belli oldu. Gençliğini canlandıracak isim de netleşti.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Uzak Şehir'in Şahin'i Alper Çankaya diziye veda ederek herkesi şaşırtmıştı.
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17 Eylül'de yeni sezona başlayacak Sevdiğim Sensin'de Ali Cabbar'ın karakterine dair detaylar belli oldu.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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