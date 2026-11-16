15 Kasım'da MasterChef'te Elenen İsim Belli Oldu: MasterChef'te Kim Elendi?

Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun karşısına geçen dört yarışmacı, önce kerevizle tabak hazırladı. Bu etapta öne çıkanlar bir hafta daha güvene alınırken, geri kalanlar ikinci turda Danilo Şef'in mantar tarifini zamana karşı pişirmek zorunda kaldı.

Puan tablosunda Enes 40, Burçin 39 ve Bahar 36 puana ulaşırken, 33 puanla gecenin en düşük puanını alan Nurten oldu. Böylece Nurten, sezonun on dördüncü eleme gecesinde MasterChef Türkiye'ye veda eden isim oldu.

MasterChef'te elenen isimler arasında 16 Ağustos'taki ilk eleme gecesinde Demirhan yarışmaya veda etmişti. Onun ardından sırasıyla Gül, Simge, Koray, Cansu, Faruk, Recep, Batuhan, Buse, Şiringül, Emre, Hasan Alp ve 8 Kasım'da Kübra elenmişti. Nurten ise bu listeye on dördüncü isim olarak eklendi.