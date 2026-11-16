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15 Kasım'da MasterChef'te Elenen İsim Belli Oldu: MasterChef'te Kim Elendi?

15 Kasım'da MasterChef'te Elenen İsim Belli Oldu: MasterChef'te Kim Elendi?

MasterChef Türkiye
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
16.11.2026 - 07:19
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MasterChef Türkiye'de eleme gecesi, kereviz ana ürünüyle başlayan ve mantar tarifiyle süren iki etaplı bir yarışa sahne oldu. Eleme potasına giren Nurten, Burçin, Bahar ve Enes, jüri üyeleri Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun karşısında mutfağa çıktı. 15 Kasım Pazar akşamı MasterChef'te elenen isim, yarışmanın sonunda belli oldu. MasterChef'te kim elendi?

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Nurten Ocak Tamer, su böreğiyle kazandığı beyaz önlükle MasterChef kadrosuna girmişti.

Nurten Ocak Tamer, su böreğiyle kazandığı beyaz önlükle MasterChef kadrosuna girmişti.
yemek.com

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinden yarışmaya katılan, aslen Malatyalı Nurten Ocak Tamer, yaklaşık 35 yıldır ev hanımı olarak edindiği mutfak tecrübesiyle MasterChef'in kapısını çalmıştı. Üç çocuk annesi olan Nurten, 25 Temmuz'daki ana kadro seçmelerinde hazırladığı su böreğiyle rakiplerinin önüne geçerek sezonun sekizinci beyaz önlüğünü kazanmıştı.

Profesyonel bir aşçılık eğitimi olmayan yarışmacı, ev mutfağından getirdiği bu birikimle ana kadroda yoluna devam etti. Nurten'in eleme gecesinde karşısına çıkan sınav ise şeflerin seçtiği kereviz oldu.

15 Kasım'da MasterChef'te elenen isim belli oldu: Nurten, eleme potasında 33 puanda kaldı.

15 Kasım'da MasterChef'te elenen isim belli oldu: Nurten, eleme potasında 33 puanda kaldı.

Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun karşısına geçen dört yarışmacı, önce kerevizle tabak hazırladı. Bu etapta öne çıkanlar bir hafta daha güvene alınırken, geri kalanlar ikinci turda Danilo Şef'in mantar tarifini zamana karşı pişirmek zorunda kaldı.

Puan tablosunda Enes 40, Burçin 39 ve Bahar 36 puana ulaşırken, 33 puanla gecenin en düşük puanını alan Nurten oldu. Böylece Nurten, sezonun on dördüncü eleme gecesinde MasterChef Türkiye'ye veda eden isim oldu.

MasterChef'te elenen isimler arasında 16 Ağustos'taki ilk eleme gecesinde Demirhan yarışmaya veda etmişti. Onun ardından sırasıyla Gül, Simge, Koray, Cansu, Faruk, Recep, Batuhan, Buse, Şiringül, Emre, Hasan Alp ve 8 Kasım'da Kübra elenmişti. Nurten ise bu listeye on dördüncü isim olarak eklendi.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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