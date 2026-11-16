15 Kasım'da MasterChef'te Elenen İsim Belli Oldu: MasterChef'te Kim Elendi?
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MasterChef Türkiye'de eleme gecesi, kereviz ana ürünüyle başlayan ve mantar tarifiyle süren iki etaplı bir yarışa sahne oldu. Eleme potasına giren Nurten, Burçin, Bahar ve Enes, jüri üyeleri Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun karşısında mutfağa çıktı. 15 Kasım Pazar akşamı MasterChef'te elenen isim, yarışmanın sonunda belli oldu. MasterChef'te kim elendi?
Nurten Ocak Tamer, su böreğiyle kazandığı beyaz önlükle MasterChef kadrosuna girmişti.
15 Kasım'da MasterChef'te elenen isim belli oldu: Nurten, eleme potasında 33 puanda kaldı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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