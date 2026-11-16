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Sosis, Sucuk ve Döner Tartışması: Müşteri MasterChef Batuhan Öner’in Restoranını Şikayet Etti, Cevap Gecikmedi

Sosis, Sucuk ve Döner Tartışması: Müşteri MasterChef Batuhan Öner’in Restoranını Şikayet Etti, Cevap Gecikmedi

MasterChef Türkiye
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
16.11.2026 - 11:32
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MasterChef Türkiye'nin eski yarışmacısı Faruk Batuhan Öner'in ortakları arasında anıldığı Bakırköy'deki Sancarlı Et, bir müşterinin Google yorumu ve ardından X'te yaptığı paylaşımla sosyal medyanın gündemine oturdu. Can adlı kullanıcı, sucuğun üzerinde paketin kaldığını, hot dog denilen ürünün aslında sosis çıktığını ve sosis yerine döner isteyince ek ücret istendiğini iddia etti. İşletmenin yoruma verdiği 'Havai fişekleri unutmuşlar sanırım sizin için' cevabı ise sosyal medyada gündem oldu.

Kaynak: X / @canlibi

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Faruk Batuhan Öner, MasterChef Türkiye ile tanındıktan sonra da mutfaktan kopmayan bir şef olarak biliniyor.

Faruk Batuhan Öner, MasterChef Türkiye ile tanındıktan sonra da mutfaktan kopmayan bir şef olarak biliniyor.

2019 sezonunda MasterChef Türkiye'de yarışan Faruk Batuhan Öner, yarışmaya veda ettikten sonra da yemek dünyasında adını duyurmayı sürdüren isimlerden biri oldu. Bir dönem bir fast-food zincirinin marka şefliğini üstlenen Öner, Gelinim Mutfakta programında da şef olarak ekranda yer aldı. Oyuncu Begüm Öner'in ağabeyi olarak da bilinen şefin adı, bugün Bakırköy'de meşe ateşinde döner, kavurma, sucuk ve hot dog servis eden Sancarlı Et'le birlikte anılıyor. Restoranın Instagram hesabında MasterChef önlüğüyle çekilmiş videolar da öne çıkarıldığı için müşteri yorumu dikkat çekti.

Sucuğun üzerinde paket kaldığını iddia eden müşteri, sosis yerine döner için ek ücret istendiğini yazdı.

Sucuğun üzerinde paket kaldığını iddia eden müşteri, sosis yerine döner için ek ücret istendiğini yazdı.
x.com

Yorumun ardından X'te yaptığı paylaşımla konuyu büyüten Can, combo tabağında sucuğun üzerinde paketinin kaldığını iddia etti. Kendisini yönlendiren garsonun 'hot dog' dediği ürünün sosis olduğunu, sosis olmayınca fiyatın düşmediğini ama yerine döner isteyince ek ücret talep edildiğini öne sürdü. Paylaşımın altına gelen yorumlarda, televizyondan tanınan isimlerin mekânlarına gitmek yerine yıllardır esnaflık yapan işletmeleri tercih ettiğini yazanlar da oldu.

Sancarlı Et ise aynı yorumun altına yazdığı cevapta, tabağın hot dog değil sosisli combo tabağı olduğunu, özel üretim sosis nedeniyle zaman zaman sorun yaşadıklarını ve ekstra döner için ücret alınmasının normal olduğunu belirtti. Sucuğun bir parça kabuğu kaldığı için özür dileyen işletme, ürünü değiştirmek istenseydi hemen yardımcı olacaklarını da ekledi. Cevaptaki 'Pek ciddiye alamadım değerlendirmenizi' cümlesi ise müşterinin tepkisini daha da büyüttü. İşletme ya da Batuhan Öner tarafından ayrıca bir açıklama yapılması halinde haber güncellenecek.

twitter.com

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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