Sosis, Sucuk ve Döner Tartışması: Müşteri MasterChef Batuhan Öner’in Restoranını Şikayet Etti, Cevap Gecikmedi
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MasterChef Türkiye'nin eski yarışmacısı Faruk Batuhan Öner'in ortakları arasında anıldığı Bakırköy'deki Sancarlı Et, bir müşterinin Google yorumu ve ardından X'te yaptığı paylaşımla sosyal medyanın gündemine oturdu. Can adlı kullanıcı, sucuğun üzerinde paketin kaldığını, hot dog denilen ürünün aslında sosis çıktığını ve sosis yerine döner isteyince ek ücret istendiğini iddia etti. İşletmenin yoruma verdiği 'Havai fişekleri unutmuşlar sanırım sizin için' cevabı ise sosyal medyada gündem oldu.
Kaynak: X / @canlibi
Faruk Batuhan Öner, MasterChef Türkiye ile tanındıktan sonra da mutfaktan kopmayan bir şef olarak biliniyor.
Sucuğun üzerinde paket kaldığını iddia eden müşteri, sosis yerine döner için ek ücret istendiğini yazdı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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