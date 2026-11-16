Sosis, Sucuk ve Döner Tartışması: Müşteri MasterChef Batuhan Öner’in Restoranını Şikayet Etti, Cevap Gecikmedi

Yorumun ardından X'te yaptığı paylaşımla konuyu büyüten Can, combo tabağında sucuğun üzerinde paketinin kaldığını iddia etti. Kendisini yönlendiren garsonun 'hot dog' dediği ürünün sosis olduğunu, sosis olmayınca fiyatın düşmediğini ama yerine döner isteyince ek ücret talep edildiğini öne sürdü. Paylaşımın altına gelen yorumlarda, televizyondan tanınan isimlerin mekânlarına gitmek yerine yıllardır esnaflık yapan işletmeleri tercih ettiğini yazanlar da oldu.

Sancarlı Et ise aynı yorumun altına yazdığı cevapta, tabağın hot dog değil sosisli combo tabağı olduğunu, özel üretim sosis nedeniyle zaman zaman sorun yaşadıklarını ve ekstra döner için ücret alınmasının normal olduğunu belirtti. Sucuğun bir parça kabuğu kaldığı için özür dileyen işletme, ürünü değiştirmek istenseydi hemen yardımcı olacaklarını da ekledi. Cevaptaki 'Pek ciddiye alamadım değerlendirmenizi' cümlesi ise müşterinin tepkisini daha da büyüttü. İşletme ya da Batuhan Öner tarafından ayrıca bir açıklama yapılması halinde haber güncellenecek.