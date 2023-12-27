Ünlü Oyuncu Büşra Develi'nin Paylaştığı İlkokul Vesikalığı "Bu Nasıl Tatlılık?" Dedirtti

Oyunculuk serüvenine Tatlı Küçük Yalancılar dizisi ile başlayan ve o günden beri muhteşem işlerin altına imzasını atan ünlü oyuncu Büşra Develi, magazinin sevdiği ünlülerden biri. Büşra Develi, şimdilerde paylaştığı ilkokul resmi ile gündeme geldi.

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