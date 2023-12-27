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Ünlü Oyuncu Büşra Develi'nin Paylaştığı İlkokul Vesikalığı "Bu Nasıl Tatlılık?" Dedirtti

Ünlü Oyuncu Büşra Develi'nin Paylaştığı İlkokul Vesikalığı "Bu Nasıl Tatlılık?" Dedirtti

mukerremtekelii
mukerremtekelii - Onedio Üyesi
27.12.2023 - 21:59

Oyunculuk serüvenine Tatlı Küçük Yalancılar dizisi ile başlayan ve o günden beri muhteşem işlerin altına imzasını atan ünlü oyuncu Büşra Develi, magazinin sevdiği ünlülerden biri. Büşra Develi, şimdilerde paylaştığı ilkokul resmi ile gündeme geldi. 

İşte detaylar 👇

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Büşra Develi, 2015 yılında Türkiye’yi kasıp kavuran Tatlı Küçük Yalancılar dizisindeki performansı ile hepimizin hafızalarına kazındı.

Büşra Develi, 2015 yılında Türkiye’yi kasıp kavuran Tatlı Küçük Yalancılar dizisindeki performansı ile hepimizin hafızalarına kazındı.

O günden bugüne kariyer basamaklarını hızla çıkan Develi, bitmeyen enerjisi ile hepimizin kalbini fethediyor desek yeridir.

O günden bugüne kariyer basamaklarını hızla çıkan Develi, bitmeyen enerjisi ile hepimizin kalbini fethediyor desek yeridir.

Özel hayatıyla gündeme gelmeyi pek sevmeyen Develi, bir dönem eski rol arkadaşı Burak Deniz’le yaşadığı ilişki ile epey olay olmuştu hatırlarsanız.

Özel hayatıyla gündeme gelmeyi pek sevmeyen Develi, bir dönem eski rol arkadaşı Burak Deniz’le yaşadığı ilişki ile epey olay olmuştu hatırlarsanız.

En son “Sevgilim yok, kalbim boş..." açıklamasıyla dikkat çeken Büşra Develi, şimdilerde eski bir fotoğrafı ile gündemde.

En son “Sevgilim yok, kalbim boş..." açıklamasıyla dikkat çeken Büşra Develi, şimdilerde eski bir fotoğrafı ile gündemde.

Büşra Develi, bugün Instagram hesabı üzerinden ilkokul yıllarına ait bir resmini paylaşınca “Bu nasıl tatlılık?” dedirtti 👇

Büşra Develi, bugün Instagram hesabı üzerinden ilkokul yıllarına ait bir resmini paylaşınca “Bu nasıl tatlılık?” dedirtti 👇
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