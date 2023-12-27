"Kalçasına Metal Yetmez": Shakira'nın Memleketine Dikilen Dev Heykeline Gelen Yorumlar Ortalığı Karıştırdı

Shakira, hafızalara kazınan şarkıları ve oryantal danslarıyla tüm dünyayı kendine hayran bırakmaya devam ediyor. Latin müziğinin kıymetli isimleri arasında yer alan dünyaca ünlü şarkıcı memleketi Kolombiya'da dikilen kocaman bir heykel ile onurlandırıldı. 20 metreyi aşan heykel sosyal medya kullanıcılarının da diline düştü tabii.

Detaylar 👇