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"Kalçasına Metal Yetmez": Shakira'nın Memleketine Dikilen Dev Heykeline Gelen Yorumlar Ortalığı Karıştırdı

"Kalçasına Metal Yetmez": Shakira'nın Memleketine Dikilen Dev Heykeline Gelen Yorumlar Ortalığı Karıştırdı

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
27.12.2023 - 19:25

Shakira, hafızalara kazınan şarkıları ve oryantal danslarıyla tüm dünyayı kendine hayran bırakmaya devam ediyor. Latin müziğinin kıymetli isimleri arasında yer alan dünyaca ünlü şarkıcı memleketi Kolombiya'da dikilen kocaman bir heykel ile onurlandırıldı. 20 metreyi aşan heykel sosyal medya kullanıcılarının da diline düştü tabii.

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Dünyaca ünlü şarkıcı Shakira güçlü sesi ve izleyenleri büyüleyen dans şovlarıyla gönülleri fethetmiş biri.

Dünyaca ünlü şarkıcı Shakira güçlü sesi ve izleyenleri büyüleyen dans şovlarıyla gönülleri fethetmiş biri.

Eski futbolcu Pique ile olan olaylı ayrılığı ile ortalığı kasıp kavuran Shakira'nın aşk hayatındaki sorunlar uzunca bir süre konuşulmuştu. Hatta aldatılma iddiası üzerine eski aşkına göndermeli şarkılar bile yazmıştı...

Eski futbolcu Pique ile olan olaylı ayrılığı ile ortalığı kasıp kavuran Shakira'nın aşk hayatındaki sorunlar uzunca bir süre konuşulmuştu. Hatta aldatılma iddiası üzerine eski aşkına göndermeli şarkılar bile yazmıştı...

Özel hayatıyla uzun bir zamandır gündemde olan Shakira geçtiğimiz haftalarda hakkındaki vergi dolandırıcılığı suçlamalarını kabul etmişti.

Özel hayatıyla uzun bir zamandır gündemde olan Shakira geçtiğimiz haftalarda hakkındaki vergi dolandırıcılığı suçlamalarını kabul etmişti.

İspanyol yetkililer ile anlaşma sağlayan yıldız popçu hapse girme riskini ortadan kaldırmış ve 7.3 milyon Euro para cezası almıştı.

İspanyol yetkililer ile anlaşma sağlayan yıldız popçu hapse girme riskini ortadan kaldırmış ve 7.3 milyon Euro para cezası almıştı.

Dünyaca ünlü şakıcı bu sefer bambaşka bir konuyla öne çıktı. Kolombiyalı şarkıcı Shakira'nın memleketi Barranquilla'ya dev bir heykeli dikildi.

Dünyaca ünlü şakıcı bu sefer bambaşka bir konuyla öne çıktı. Kolombiyalı şarkıcı Shakira'nın memleketi Barranquilla'ya dev bir heykeli dikildi.
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Grammy ödüllü Shakira'nın bronz heykeli tam 6 buçuk metre yüksekliğinde. Herkeste dans etme isteği uyandıran Hips Don't Lie ve sayısız şarkısında yaptığı kalça hareketleri de heykele yansıtıldı.

Grammy ödüllü Shakira'nın bronz heykeli tam 6 buçuk metre yüksekliğinde. Herkeste dans etme isteği uyandıran Hips Don't Lie ve sayısız şarkısında yaptığı kalça hareketleri de heykele yansıtıldı.

Heykeltraş Yino Marques imzalı heykel oldukça kısa bir sürede manşet oldu. Heykelin açılışına Shakira'nın annesi Nidia Ripoll, babası William Mebarak ve Barranquilla Belediye Başkanı katıldı.

Heykeltraş Yino Marques imzalı heykel oldukça kısa bir sürede manşet oldu. Heykelin açılışına Shakira'nın annesi Nidia Ripoll, babası William Mebarak ve Barranquilla Belediye Başkanı katıldı.

Shakira onurlandığı o anları "Bunu ailemle ve özellikle annemle doğum gününde paylaşmaktan mutlu oluyorum. ❤️ ❤️❤️" notuyla paylaştı.

Shakira onurlandığı o anları "Bunu ailemle ve özellikle annemle doğum gününde paylaşmaktan mutlu oluyorum. ❤️ ❤️❤️" notuyla paylaştı.

Dev heykeli beğenenler kadar beğenmeyenler de oldu. Sosyal medya kullanıcılarını ortadan ikiye bölen Shakira heykeli goygoycularımızın da diline düşmekten kurtulamadı.

Dev heykeli beğenenler kadar beğenmeyenler de oldu. Sosyal medya kullanıcılarını ortadan ikiye bölen Shakira heykeli goygoycularımızın da diline düşmekten kurtulamadı.
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Siz dev Shakira heykeli hakkında ne düşünüyorsunuz?

Siz dev Shakira heykeli hakkında ne düşünüyorsunuz?

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Ezra Dilge

Bizdeki gibi heykele hallenen abazanları yoktur umarım 🙄 ben beğendim doğrusu gayet güzel olmuş bence yüzü hariç..