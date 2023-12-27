Şirketlere Kayyım Atanmıştı: Dilan ve Engin Polat'ın Güzellik Ürünlerini TMSF Satacak!
Şirketlere Kayyım Atanmıştı: Dilan ve Engin Polat'ın Güzellik Ürünlerini TMSF Satacak!
Kaynak: https://www.hurriyet.com.tr/gundem/de...
Kara para aklama ve vergi kaçırma gibi iddialarla suçlanan sosyal medya fenomenlerinin şirketlerine kayyum atanmıştı. TMSF'nin yönettiği şirketlerin kapatılan e-ticaret sitelerindeki ürün satışlarının yeniden başlatılacağı açıklandı. Hürriyet'ten Neşe Karanfil'in haberine göre, bu kararla beraber Dilan ve Engin Polat çiftine ait franchise şubeleri de çalışma devam edecek.
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Haftalardır hatta aylardır gündemimizde yer alan Dilan Polat ve Engin Polat'ın şatafatlı hayatı MASAK'ın radarına girmelerinden sonra altüst oldu.
Cezaevine gönderilen Polatların evlerine, arabalarına ve şirketlerine neler olacağı epey merak konusu oldu.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı talebi değerlendirdi ve 6 Kasım'da mahkeme Polat çifti ve yakınlarının tam 27 şirketine kayyum atanmasına karar verdi.
14 Kasım 2023 tarihli Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlanarak yürürlüğe giren kara sonrası Dilan Polat'a ait Rise and Shine adlı kozmetik şirketinin ürün satışı da durduruldu. Markaya ait e-ticaret sayfaları da kısa sürede kapatıldı.
Dilan ve Engin Polat Grubu başta olmak üzere, Başar, Tayyar ve Özkan grupları ile birlikte diğer bazı fenomenlerin toplamda 39 şirketine kayyım atandıktan sonra yeni gelişmeler yaşandı.
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Hatırlayacaksınız, 14 Kasım 2023 tarihli Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlanarak yürürlüğe giren karar sonrası Dilan Polat'a ait Rise and Shine adlı kozmetik şirketinin ürün satışı da durdurulmuştu. Markaya ait e-ticaret sayfaları da kısa sürede kapatılmıştı.
Yeni kararla beraber firmaların e-ticaret sitelerindeki ürün satışlarına da yeniden başlanacağı ortaya çıktı.
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