Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Şirketlere Kayyım Atanmıştı: Dilan ve Engin Polat'ın Güzellik Ürünlerini TMSF Satacak!

Şirketlere Kayyım Atanmıştı: Dilan ve Engin Polat'ın Güzellik Ürünlerini TMSF Satacak!

Dilan Polat
Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
27.12.2023 - 12:59

Kara para aklama ve vergi kaçırma gibi iddialarla suçlanan sosyal medya fenomenlerinin şirketlerine kayyum atanmıştı. TMSF'nin yönettiği şirketlerin kapatılan e-ticaret sitelerindeki ürün satışlarının yeniden başlatılacağı açıklandı. Hürriyet'ten Neşe Karanfil'in haberine göre, bu kararla beraber Dilan ve Engin Polat çiftine ait franchise şubeleri de çalışma devam edecek.

Kaynak: https://www.hurriyet.com.tr/gundem/de...
İçeriğin Devamı Aşağıda

Haftalardır hatta aylardır gündemimizde yer alan Dilan Polat ve Engin Polat'ın şatafatlı hayatı MASAK'ın radarına girmelerinden sonra altüst oldu.

Haftalardır hatta aylardır gündemimizde yer alan Dilan Polat ve Engin Polat'ın şatafatlı hayatı MASAK'ın radarına girmelerinden sonra altüst oldu.

1 Kasım’da İstanbul merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Dilan Polat ve eşi Engin Polat’ın da aralarında yer aldığı 17 şüpheli emniyet ekiplerince gözaltına alındı. Günler süren sorgulamanın ardından mahkemeye çıkarılan Dilan Polat, Engin Polat, Alper Kürşat Polat, Can Doğu, Sıla Doğu’nun da aralarında bulunduğu 14 kişi tutuklandı.

Cezaevine gönderilen Polatların evlerine, arabalarına ve şirketlerine neler olacağı epey merak konusu oldu.

Cezaevine gönderilen Polatların evlerine, arabalarına ve şirketlerine neler olacağı epey merak konusu oldu.

Haklarında 'Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet' suçlarından soruşturma başlatılan Engin ve Dilan Polat çifti ve yakınlarının şirketlerine kayyım atanması talep edildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı talebi değerlendirdi ve 6 Kasım'da mahkeme Polat çifti ve yakınlarının tam 27 şirketine kayyum atanmasına karar verdi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı talebi değerlendirdi ve 6 Kasım'da mahkeme Polat çifti ve yakınlarının tam 27 şirketine kayyum atanmasına karar verdi.

Mahkeme kararını kesin olarak verdikten sonra TMSF tarafından, Dilan Polat, Engin Polat ve Sıla Doğu'ya ait Dilan Polat Güzellik ve Kozmetik Hizmetleri, Milda Gayrimenkul Otomotiv Sanayi, Dipomed Metikal Kozmetik, Dilan Mücevherat, Milda Gayrimenkul Otomotiv Sanayi, Sıla Doğu Güzellik Kozmetik, Sinem Sıla Doğu Güzellik Kozmetik ve Rise And Shine Kozmetik şirketlerine kayyum atandı.

14 Kasım 2023 tarihli Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlanarak yürürlüğe giren kara sonrası Dilan Polat'a ait Rise and Shine adlı kozmetik şirketinin ürün satışı da durduruldu. Markaya ait e-ticaret sayfaları da kısa sürede kapatıldı.

14 Kasım 2023 tarihli Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlanarak yürürlüğe giren kara sonrası Dilan Polat'a ait Rise and Shine adlı kozmetik şirketinin ürün satışı da durduruldu. Markaya ait e-ticaret sayfaları da kısa sürede kapatıldı.

Hürriyet'ten Neşe Karanfil'in habere göre; Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Dilan Polat'ın da aralarında yer aldığı sosyal medya fenomenlerine ait 39 şirkette çalışan kişilerin işlerini kaybetmemesi adına şirketleri yönetmeye devam ediyor. Kamu borçlarının tasfiye edilmesi ve üçüncü tarafların alacaklarının karşılanması amacıyla yönetilen şirketler özelinde kayyım heyeti harekete geçti. Fenomenlerin şirketlerinde görev yapan yaklaşık 500 kişinin maaşlarını ve SGK borçlarını ödemeye başladı.

Dilan ve Engin Polat Grubu başta olmak üzere, Başar, Tayyar ve Özkan grupları ile birlikte diğer bazı fenomenlerin toplamda 39 şirketine kayyım atandıktan sonra yeni gelişmeler yaşandı.

Dilan ve Engin Polat Grubu başta olmak üzere, Başar, Tayyar ve Özkan grupları ile birlikte diğer bazı fenomenlerin toplamda 39 şirketine kayyım atandıktan sonra yeni gelişmeler yaşandı.

Bu şirketler arasında sadece güzellik merkezleri değil, aynı zamanda Polat Grubu'nun 100'den fazla franchise'ye sahip olduğu diğer işletmeler de bulunuyor. Bu franchise'lerin hizmetlerine kesintisiz devam edeceği belirtildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Hatırlayacaksınız, 14 Kasım 2023 tarihli Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlanarak yürürlüğe giren karar sonrası Dilan Polat'a ait Rise and Shine adlı kozmetik şirketinin ürün satışı da durdurulmuştu. Markaya ait e-ticaret sayfaları da kısa sürede kapatılmıştı.

Hatırlayacaksınız, 14 Kasım 2023 tarihli Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlanarak yürürlüğe giren karar sonrası Dilan Polat'a ait Rise and Shine adlı kozmetik şirketinin ürün satışı da durdurulmuştu. Markaya ait e-ticaret sayfaları da kısa sürede kapatılmıştı.

Yeni kararla beraber firmaların e-ticaret sitelerindeki ürün satışlarına da yeniden başlanacağı ortaya çıktı.

Yeni kararla beraber firmaların e-ticaret sitelerindeki ürün satışlarına da yeniden başlanacağı ortaya çıktı.

Polat Grubu'nun güzellik ürünü satışlarının önemli bir bölümünün e-ticaret platformları aracılığıyla gerçekleştirildiği belirlendi. TMSF tarafından atanan yeni yöneticilerin, müşteri siparişlerinde aksamaların önlenmesi ve gelirlerin korunması adına yoğun bir şekilde çalıştıkları vurgulandı.

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
3
2
1
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?