Şirketlere Kayyım Atanmıştı: Dilan ve Engin Polat'ın Güzellik Ürünlerini TMSF Satacak!

Kara para aklama ve vergi kaçırma gibi iddialarla suçlanan sosyal medya fenomenlerinin şirketlerine kayyum atanmıştı. TMSF'nin yönettiği şirketlerin kapatılan e-ticaret sitelerindeki ürün satışlarının yeniden başlatılacağı açıklandı. Hürriyet'ten Neşe Karanfil'in haberine göre, bu kararla beraber Dilan ve Engin Polat çiftine ait franchise şubeleri de çalışma devam edecek.