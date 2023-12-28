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Zehra Güneş'in Annesiyle Tatil Pozları Güzelliğinin Genetik Olduğunu Bir Kez Daha Gösterdi!

Zehra Güneş'in Annesiyle Tatil Pozları Güzelliğinin Genetik Olduğunu Bir Kez Daha Gösterdi!

GNS
GNS - Onedio Editörü
28.12.2023 - 14:07

Sahaya çıktığı anda gülen yüzündeki pırıltıların hırsa dönüştüğüne şahit olduğumuz milli voleybolcumuz Zehra Güneşi sosyal medyanın da sevilen isimlerden biri bildiğiniz gibi. Her paylaşımı ayrı olay olan Güneş, son olarak annesiyle birlikte çıktığı yurt dışı tatilinden pozlarını paylaştı. İkilinin güzelliğine methiyeler dizildi.

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A Milli Kadın Voleybol Takımımız'ın yıldız isimlerinden bir tanesi de güzelliğiyle hepimizi büyüleyen Zehra Güneş.

A Milli Kadın Voleybol Takımımız'ın yıldız isimlerinden bir tanesi de güzelliğiyle hepimizi büyüleyen Zehra Güneş.

Voleyboldaki başarısını konuşmakla bitiremediğimiz Zehra Güneş, blok kraliçesi bildiğiniz gibi. Rakibin önüne adeta bir duvar ören Zehra'nın performansını konuşmamıza dahi gerek yok.

Güzelliğiyle sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri olan Zehra Güneş, sahaya çıktığı anda gözlerinde beliren hırs ile de dikkat çekiyor.

Güzelliğiyle sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri olan Zehra Güneş, sahaya çıktığı anda gözlerinde beliren hırs ile de dikkat çekiyor.

Kendisini sürekli gülerken gördüğümüz ve gülmeyi de çok yakıştırdığımız Güneş, sahaya çıktığı an bambaşka biri oluyor. Bu hırsını ve rakiplerine aman vermemesini büyük bir hayranlıkla izliyoruz elbette.

Diğer yandan sosyal medya demişken Zehra Güneş, Instagram'ı oldukça aktif kullanan isimlerden biri.

Diğer yandan sosyal medya demişken Zehra Güneş, Instagram'ı oldukça aktif kullanan isimlerden biri.

Instgaram'da 3,8 milyon takipçisi olan Güneş, günlük hayatından paylaşımlarının yanı sıra maçlarda çekilmiş fotoğraflarını da bizlerle paylaşıyor. Elbette tüm pozları beğeni ve yorum yağmuruna tutuluyor.

Özel hayatını da merak ettiğimiz ve magazinde gördüğümüz Zehra Güneş'in, geçtiğimiz aylarda eski Survivor yarışmacısı ile kuzen olduğunu öğrenmiştik.

Özel hayatını da merak ettiğimiz ve magazinde gördüğümüz Zehra Güneş'in, geçtiğimiz aylarda eski Survivor yarışmacısı ile kuzen olduğunu öğrenmiştik.

Survivor'ın dikkat çeken eski yarışmacılarından bir tanesi Berkan Karabulut'tu bildiğiniz gibi. Zehra'nın bir maçını izlemeye giden Karabulut 'Gururumuzsun kuzen' diyerek kuzen olduklarını paylaşmıştı.

Aynı zamanda geçtiğimiz aylarda annesi ve babası ile birlikte şampiyonluk fotoğrafı paylaşan Zehra Güneş'in pozu gündem olmuştu.

Aynı zamanda geçtiğimiz aylarda annesi ve babası ile birlikte şampiyonluk fotoğrafı paylaşan Zehra Güneş'in pozu gündem olmuştu.

Kızlarının şampiyonluğunda yanında olan gurur dolu bu poz herkesi çok etkilemişti. Aynı zamanda Zehra'nın annesi ve babasının boy uzunluğu 'ülkenin boy ortalamasını yükseltiyorlar' yorumlarını getirmişti.

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Son olarak annesiyle tatile Kotor'a giden Zehra Güneş, fotoğraf serisini "Anne-Kız Kotor dump 🫠🎄✨👩👧❄️🤍" yazarak paylaştı.

Son olarak annesiyle tatile Kotor'a giden Zehra Güneş, fotoğraf serisini "Anne-Kız Kotor dump 🫠🎄✨👩👧❄️🤍" yazarak paylaştı.

Yılbaşı tatilinde Karadağ'a giden Zehra Güneş, paylaşımında annesinin tek fotoğrafına da yer verdi.

Yılbaşı tatilinde Karadağ'a giden Zehra Güneş, paylaşımında annesinin tek fotoğrafına da yer verdi.

Melissa Vargas dahil pek çok arkadaşının ve takipçisinin yorum yaptığı pozlarda, anne kızın güzelliği övgülere boğuldu!

Melissa Vargas dahil pek çok arkadaşının ve takipçisinin yorum yaptığı pozlarda, anne kızın güzelliği övgülere boğuldu!

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