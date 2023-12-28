Zehra Güneş'in Annesiyle Tatil Pozları Güzelliğinin Genetik Olduğunu Bir Kez Daha Gösterdi!
Zehra Güneş'in Annesiyle Tatil Pozları Güzelliğinin Genetik Olduğunu Bir Kez Daha Gösterdi!
Sahaya çıktığı anda gülen yüzündeki pırıltıların hırsa dönüştüğüne şahit olduğumuz milli voleybolcumuz Zehra Güneşi sosyal medyanın da sevilen isimlerden biri bildiğiniz gibi. Her paylaşımı ayrı olay olan Güneş, son olarak annesiyle birlikte çıktığı yurt dışı tatilinden pozlarını paylaştı. İkilinin güzelliğine methiyeler dizildi.
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A Milli Kadın Voleybol Takımımız'ın yıldız isimlerinden bir tanesi de güzelliğiyle hepimizi büyüleyen Zehra Güneş.
Güzelliğiyle sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri olan Zehra Güneş, sahaya çıktığı anda gözlerinde beliren hırs ile de dikkat çekiyor.
Diğer yandan sosyal medya demişken Zehra Güneş, Instagram'ı oldukça aktif kullanan isimlerden biri.
Özel hayatını da merak ettiğimiz ve magazinde gördüğümüz Zehra Güneş'in, geçtiğimiz aylarda eski Survivor yarışmacısı ile kuzen olduğunu öğrenmiştik.
Aynı zamanda geçtiğimiz aylarda annesi ve babası ile birlikte şampiyonluk fotoğrafı paylaşan Zehra Güneş'in pozu gündem olmuştu.
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Son olarak annesiyle tatile Kotor'a giden Zehra Güneş, fotoğraf serisini "Anne-Kız Kotor dump 🫠🎄✨👩👧❄️🤍" yazarak paylaştı.
Yılbaşı tatilinde Karadağ'a giden Zehra Güneş, paylaşımında annesinin tek fotoğrafına da yer verdi.
Melissa Vargas dahil pek çok arkadaşının ve takipçisinin yorum yaptığı pozlarda, anne kızın güzelliği övgülere boğuldu!
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