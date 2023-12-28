Kısmetse Olur'un Muzip Damat Adayı Murat Kurubacak'ın Estetiksiz Hali Ortaya Çıktı!
Kısmetse Olur'un Muzip Damat Adayı Murat Kurubacak'ın Estetiksiz Hali Ortaya Çıktı!
Kısmetse Olur Aşkın Gücü programının popüler damat adayı Murat Kurubacak, sempatik tavırlarıyla son zamanlarda izleyicilerin beğenisini kazanmaya başladı. Programda çıkan kavgalara burnu estetik olduğu için korkup yaklaşmayan Murat'ın estetiksiz eski hali ortaya çıktı.
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Kısmetse Olur Aşkın Gücü programı tüm hızıyla devam ediyor.
"Aşkın Gücü" dense de programda aşk kadar kavga, tartışma ve kaosu da beraberinde izliyoruz.
Özellikle erkek adayların işi fiziksele kadar götürdüğü bu tartışmalar, ev halkının psikolojisini bir hayli etkilemekte.
Özellikle de Murat, ilk günden itibaren birçok erkek adayla burun buruna geldiği onlarca kavganın başrolü oldu.
Bir yerden sonra tartışma dozunu bir nebze daha azaltan ve sakinleşen Murat, ilk başta çok tepki çekse de son zamanlardaki komik ve sempatik tavırlarıyla izleyicinin beğenisini yeniden kazandı.
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Muhabbeti, esprileri, ıslıkları ve sempatik tavırlarıyla son dönemin en popüler adayları arasına girdi kendisi. Eski kavgacı tarzından bir hayli uzaklaştı.
Daha sonra kendisiyle ilgili bir bilgi öğrendik. Meğer Murat'ın burnu estetikmiş ve bu kavgalarda burnuna bir zarar gelmesinden çok korkuyormuş! 😂
Ee hal böyleyken izleyiciler Murat'ın estetiksiz eski halini merak eder oldu.
Murat'ın eski hali ise ortaya çıktı.
Peki siz Murat'ın estetiksiz ve eski halini nasıl buldunuz?
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