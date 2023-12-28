Kısmetse Olur'un Muzip Damat Adayı Murat Kurubacak'ın Estetiksiz Hali Ortaya Çıktı!

Kısmetse Olur Aşkın Gücü programının popüler damat adayı Murat Kurubacak, sempatik tavırlarıyla son zamanlarda izleyicilerin beğenisini kazanmaya başladı. Programda çıkan kavgalara burnu estetik olduğu için korkup yaklaşmayan Murat'ın estetiksiz eski hali ortaya çıktı.