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Dur Durak Bilmeyen Şırdancı Mehmet Bu Sefer de Suyun Altında Şırdan Yiyince "Bu Kadarına Pes" Dedirtti

Dur Durak Bilmeyen Şırdancı Mehmet Bu Sefer de Suyun Altında Şırdan Yiyince "Bu Kadarına Pes" Dedirtti

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
28.12.2023 - 14:35

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Eski MasterChef yarışmacısı Mehmet Sur, THY uçağında göğsünden çıkardığı şırdanı yiyerek sosyal medyada infial artmıştı. İşin boyutunu biraz daha artıran Mehmet Sur şimdi de denizde suyun altında şırdan yiyerek herkese 'yok artık!' dedirtti.

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Bir dönem ekranların en dikkat çeken yapımlarından MasterChef'te yarışan Mehmet Sur'u tanımayan yoktur.

Bir dönem ekranların en dikkat çeken yapımlarından MasterChef'te yarışan Mehmet Sur'u tanımayan yoktur.

Hepimizin Şırdancı Mehmet olarak tanıdığı Mehmet Sur sosyal medya paylaşımlarıyla da epey tartışma yaratıyor. Belki hatırlarsınız; Sur, 15 Haziran'da THY'nin İstanbul-Gaziantep seferini yapan uçağa gizlice soktuğu şırdanı göğsünden çıkarıp yemişti.

Hepimizin Şırdancı Mehmet olarak tanıdığı Mehmet Sur sosyal medya paylaşımlarıyla da epey tartışma yaratıyor. Belki hatırlarsınız; Sur, 15 Haziran'da THY'nin İstanbul-Gaziantep seferini yapan uçağa gizlice soktuğu şırdanı göğsünden çıkarıp yemişti.

Cep telefonu kamerasına yansıyan bu görüntüler sosyal medyada tepkilerin odağı olmuştu. Yaşananlardan sonra harekete geçen Sur'a marka değerini zedelemekten 6 ay bilet satın alma yasağı gelmişti.

Cep telefonu kamerasına yansıyan bu görüntüler sosyal medyada tepkilerin odağı olmuştu. Yaşananlardan sonra harekete geçen Sur'a marka değerini zedelemekten 6 ay bilet satın alma yasağı gelmişti.

Dur durak bilmeyen Şırdancı Mehmet sosyal medya kullanıcılarına bir kez daha "bu kadarı da olmaz!" dedirten bir paylaşımla karşımıza çıktı.

Dur durak bilmeyen Şırdancı Mehmet sosyal medya kullanıcılarına bir kez daha "bu kadarı da olmaz!" dedirten bir paylaşımla karşımıza çıktı.

İşi bambaşka bir evreye taşıyan Mehmet Sur bu sefer de denizde suyun altında balıkların arasında şırdan yedi.

İşi bambaşka bir evreye taşıyan Mehmet Sur bu sefer de denizde suyun altında balıkların arasında şırdan yedi.
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Tüplü dalış esnasında çekilen bu video tabii ki yine ve yeniden dikkatleri fenomen haline gelen ismin üzerine çekti.

Tüplü dalış esnasında çekilen bu video tabii ki yine ve yeniden dikkatleri fenomen haline gelen ismin üzerine çekti.

O anları da buradan izleyebilirsiniz 👇

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Boris

başkan senin dünyaya gelme amacın her ortamda şırdan yemek mi? daha ulvi bir amaç edin lan kendine.

murat sütçü

Şırdanı yeyim derken soluk borusuna kaçsaydı,İşte o zaman güzel reklam olurdu.Ciğerde şırdan arkada pamuk giderdi :-)))

ömer

Ya şırdancılar birliği falan yok mu şırdana 100 metre yaklaşmaktan men edin şunu şırdanla başka şeyler yaşamadan önce….