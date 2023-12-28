Dur Durak Bilmeyen Şırdancı Mehmet Bu Sefer de Suyun Altında Şırdan Yiyince "Bu Kadarına Pes" Dedirtti

İstanbul'da Açık Kasa Tıra Yüklenen Beton Tırın Fren Yapmasıyla Hem Yola Hem Bir Araca Büyük Zarar Verdi

3 Kız Lise Öğrencisinin Okuldan Kaçtığı Olayı Anlatırken Verdiği Tepkiler ile Gündem Olan Stajyer Öğretmen

Türkiye'de İlk Kez Fasıla Giden Bir Koreli Ülkemize Bir Kere Daha Hayran Oldu: "Siz Eğlenmeyi Biliyorsunuz"

Son Zamanların Komedi Denince Akla Gelen İsmi Yunus Yılmaz’ın Enlerini Sizler İçin Derledik

Minik Oğlu Can'ın Gazını Çıkaran Ezgi Mola Anneliğe Özendirdi: "Patlat Oğlum Herkes Pırtını Konuşsun"

Sri Lanka'da Uğradığı Kapkaçın Ardından Televizyona Çıkan ve Kendisini Bir Anda Mahkemede Bulan Kadın

Hollanda'nın En Büyük AVM'lerinden Birinde İsrail'e Destek Verdiği İddiasıyla Markalara Boykot Çağrısı Yapıldı