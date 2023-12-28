Sevda Türküsev Karanlık İnzivaya Çekilen Çağla Şikel’e “Namaza Yönelsin” Tavsiyesinde Bulundu
Sevda Türküsev Karanlık İnzivaya Çekilen Çağla Şikel’e “Namaza Yönelsin” Tavsiyesinde Bulundu
Çağla Şıkel'in geçtiğimiz günlerde girdiği 4 günlük karanlık inzivası büyük ilgi toplamıştı hatırlarsanız. Sevda Türküsev'den inzivaya çekilen modele yorum ve tavsiyeler gecikmedi. Detaylar içeriğimizde👇
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Ünlü model ve sunucu Çağla Şıkel'i çoğumuz sosyal medyada paylaştığı ilginç deneyimlerinden ya da ekranlardan tanıyoruz.
Buz banyosu deneyimi gibi yöntemlerle konuşulan Şıkel, bu kez de dört gün boyunca gözlerini kapatarak yaşadığı bir meditasyona katıldı.
Dört gün boyunca yaşadığı deneyimlerini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan ünlü manken birçok eleştiriye maruz kalmıştı.
Kalp ve duygularlarla hareket edebilmek için katıldığı ve "Sadece kendimle olan bir yolculuk. Bilinmezliğin derinliğinde boğulmadan her adımı her karışı keşfeder gibi." diye adlandırdığı bu karanlık inziva olumsuz yorumların odağı oldu.
Sevda Türküsev Çağla Şikel'in bu deneyimi hakkında "Bunlar heralde bi boşluktalar neyle doldurayım diye dolu suyun içine giriyorlar. Demet Akalın'a katılıyorum, Çağla Şikel mutsuz"dedi.
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"Eskiden insanlar Allah'a sığınırdı, son 15 yılda evrene mesaj yollama çıktı. Size sunulan akımları biraz araştırın bu karanlık inzivanın da temeli dine dayalı. Onlar karanlık bir odada bir lokma ekmek ile kalıyorlardı" yorumunda bulundu.
Türküsev katıldığı programda son olarak "Çağla Şikel bana göre de mutsuz, zaten yeni ayrılmış galiba. Ben namaza yönelmesini tavsiye ederim." diye ekledi.
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