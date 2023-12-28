Simge Keşfetimizi Ele Geçiren Hande Erçel’in Kızıl Saçlı Haline İnce Bir Gönderme Yaptı
Simge Keşfetimizi Ele Geçiren Hande Erçel’in Kızıl Saçlı Haline İnce Bir Gönderme Yaptı
Son dönemin en gözde şarkıcılarından biri olan Simge bu sıralar magazin dünyasının da önde gelenlerinden. Tüm Türkiye’ye 'Aşkın Olayım' dedirten ünlü şarkıcının sosyal medya paylaşımları da epey ilgi görüyor. Simge’nin Hande Erçel’in kızıl saçlı haline ince bir gönderme gibi yaptığı paylaşım dikkatlerden kaçmadı.
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Şarkıcı Simge özellikle son birkaç yıldır piyasaya sürdüğü şarkılarıyla gönülleri fethetmiş durumda. Birçok parçasıyla müzik listelerinin üst sıralarında kendisi.
2010 yılında müzik dünyasında kelimenin tam anlamıyla bomba gibi bir çıkış yapan Simge'nin birçok parçası sosyal medyanın da favori parçaları haline geldi.
Simge'nin dur durak bilmeden verdiği konserler epey ilgi görüyor. Ünlü şarkıcı seçtiği sahne kostümleri ve dikkat çeken şovlarıyla da beğeni topluyor.
Galatasaray yıldızı Mauro Icardi ile adeta özdeşleşen Aşkın Olayım'ın sahibi Simge'nin sosyal medya paylaşımları da epey yakından takip ediyor.
Son olarak KÖFN grubu ile müzikseverlerin beğenisine sunduğu "Yakışıklı" şarkısıyla adından söz ettiren güzel şarkıcının bir paylaşımı dikkatlerden kaçmadı.
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Hande Erçel'in bir proje için boyattığı saçları günlerdir sosyal medyanın gündeminde biliyorsunuz. Ünlü oyuncunun yeni tarzı bir kesim tarafından beğenilse de büyük bir kesimin eleştirilerine maruz kaldı.
Erçel'in kızıl saçları goygoyculara da malzeme olurken ünlü isimlerin de minik değindirmelerinden kaçamadı.
Saçlarını Instagram filtresiyle kızılla çeviren Simge paylaşımına bir de "Yapsak mı bi delilik?" notunu düştü. Birçok kişi bunun Erçel'e bir gönderme olduğunu düşündü.
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İnsanların her sözü, her yaptığı bir birine gönderme değildir ki, magazinin bu tarz haberleri çok saçma. Ünlü kadınlar sadece istedikleri için bir şey yapama... Devamını Gör
Simge vajinasını dudaklarına montaj yapmış 😂😂
Böyle dudakların neresini hoş buluyorlar anlamıyorum agsg