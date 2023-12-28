Simge Keşfetimizi Ele Geçiren Hande Erçel’in Kızıl Saçlı Haline İnce Bir Gönderme Yaptı

Son dönemin en gözde şarkıcılarından biri olan Simge bu sıralar magazin dünyasının da önde gelenlerinden. Tüm Türkiye’ye 'Aşkın Olayım' dedirten ünlü şarkıcının sosyal medya paylaşımları da epey ilgi görüyor. Simge’nin Hande Erçel’in kızıl saçlı haline ince bir gönderme gibi yaptığı paylaşım dikkatlerden kaçmadı.