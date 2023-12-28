Yılların Eskitemediği Perihan Savaş Eski Eşi İbrahim Tatlıses İle Yıllar Sonra Bir Arada!
Yılların Eskitemediği Perihan Savaş Eski Eşi İbrahim Tatlıses İle Yıllar Sonra Bir Arada!
Şimdilerde Dilek Taşı dizisinde Macide karakterine hayat veren Perihan Savaş, kızı Zübeyde Melek'in paylaşımıyla gündeme geldi. Zübeyde Melek, yıllar önce yollarını ayıran annesi Perihan Savaş ile babası İbrahim Tatlıses'in birlikte çekilen bir fotoğrafını paylaşınca olanlar oldu. Melek’in paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
İşte detaylar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
1979 yılında dünyaevine giren İbrahim Tatlıses ve Perihan Savaş, inişli çıkışlı evliliklerini 1982 yılında sonlandırmıştı hatırlarsanız.
Çiftin bu kısa evliliklerinden Zübeyde Melek adını verdikleri bir kızları oldu fakat onu gözlerden ve kameralardan uzak büyütmeyi tercih ettiler.
Hatta Perihan Savaş ve İbrahim Tatlıses'in Melek Zübeyde adında bir kızı olduğunu duyanların ağzı açık kalıyor desek yeridir.
Şimdilerde evli ve iki çocuk annesi olan Zübeyde Melek, son dönemlerde sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor.
Sosyal medyayı aktif kullanan Zübeyde, bugün yaptığı olay yaratan paylaşım ile yeniden gündeme geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Zübeyde Melek, yıllar önce yollarını ayıran annesi Perihan Savaş ile babası İbrahim Tatlıses'in birlikte çekilen bir fotoğrafını paylaşınca olanlar oldu.
Siz Zübeyde Melek'in paylaşımı hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda