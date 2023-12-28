Yılların Eskitemediği Perihan Savaş Eski Eşi İbrahim Tatlıses İle Yıllar Sonra Bir Arada!

Şimdilerde Dilek Taşı dizisinde Macide karakterine hayat veren Perihan Savaş, kızı Zübeyde Melek'in paylaşımıyla gündeme geldi. Zübeyde Melek, yıllar önce yollarını ayıran annesi Perihan Savaş ile babası İbrahim Tatlıses'in birlikte çekilen bir fotoğrafını paylaşınca olanlar oldu. Melek’in paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

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