Mısır unu, kurutulmuş mısır tanelerinin öğütülmesiyle elde ediliyor. Sarımsı rengi ve kendine özgü aromasıyla Karadeniz'in mısır ekmeğinden kuymağa, balık kızartmasına kadar pek çok yemekte kullanılıyor. Buğday unu ise ekmek, makarna, börek ve kekin temel malzemesi.

Sık karıştırılan bir nokta var: Mısır unu ile mısır nişastası aynı şey değil. USDA verilerine göre 100 gram mısır nişastasında yalnızca 0,3 gram protein ve 0,9 gram lif bulunuyor; geri kalanının neredeyse tamamı karbonhidrat.