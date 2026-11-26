Mısır Unu mu Buğday Unu mu? Hangisinin Daha Sağlıklı Olduğunu Tek Kelime Belirliyor
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Mısır unu ile buğday unu arasında 'hangisi daha sağlıklı' sorusunun herkes için geçerli tek bir cevabı yok.
İki un; gluten, lif ve mutfaktaki davranışları açısından birbirinden belirgin biçimde ayrılıyor. ABD Tarım Bakanlığı'nın (USDA) besin veritabanındaki değerler ise asıl farkın çoğu zaman unun hangi tahıldan geldiğinden çok, ne kadar işlendiğinden kaynaklandığını gösteriyor.
Biri mısırdan, diğeri buğdaydan
En belirgin fark: gluten
Lif ve proteinde kepekli buğday unu önde
Ekmekte neden aynı sonucu vermiyorlar?
Kan şekeri konusunda mısır unu daha masum değil
Peki hangisi daha sağlıklı?
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