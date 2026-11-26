Saç Ekimi Öncesi ve Sonrasıyla Paylaşılan Futbolcuların "Muhteşem" Değişimi Dikkat Çekiyor
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X'te Klay adlı bir taraftar hesabı, futbol dünyasının tanınan isimlerinin saç ekimi öncesi ve sonrası olduğunu belirttiği kareleri yan yana getirdi. Paylaşım kısa sürede 1 milyonun üzerinde görüntülenmeye ulaştı. Listede Süper Lig takipçilerinin yakından tanıdığı isimler de bulunuyor.
Salah listenin ilk sırasında.
Aubameyang'ın saçları bambaşka görünüyor.
Rob Holding uzun saçlarla karşımızda.
Kyle Walker'ın saç çizgisi belirginleşti.
Gabriel Magalhães de listeye girdi.
Fabregas bu konuda en başarılılardan, eski halini hatırlamıyoruz bile.
Beckham'ın iki farklı dönemi yan yana.
David Silva gür saçlarla görüntülendi.
Berbatov'un değişimi de listede.
Rooney'nin dönüşümü onuncu sırada.
Mané on birinci sırada.
Harry Kane de listede yer aldı.
Conte'nin saçları yıllara meydan okudu.
Jürgen Klopp da unutulmadı.
Cenk Tosun listenin 15. sırasında.
Griffiths'in değişimi çok konuşuldu.
Anthony Stokes listeyi kapatıyor.
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