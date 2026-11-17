Saç Dökülmesine Elektrikli Tarak Çözümü: Farelerde Tüylerin Yüzde 98'i Bir Ayda Geri Geldi
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Pekin'deki Beihang Üniversitesi'nden bilim insanları, saç dökülmesine karşı elektrik darbeleriyle çalışan 'Detangle' adlı bir tarak geliştirdi. Testosteronla saç kaybı oluşturulan farelerde 28 gün sonunda tıraşlanan bölgenin yaklaşık yüzde 98'i yeniden tüylendi. Sonuçlar Nature Communications dergisinde yayımlandı; yöntem henüz insanlar üzerinde denenmedi.
Tarağın farklı boydaki dişleri elektrik alanı güçlendirip ilacı derinde saç köklerine taşıyor.
Dört haftanın sonunda minoksidil yüzde 70'te kalırken Detangle yüzde 97,85'e ulaştı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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