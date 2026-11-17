Adını Disney'in 2010 yapımı 'Karışık' (Tangled) filminden alan Detangle, sıradan bir taraktan çok küçük bir biyoelektronik cihaza benziyor. Dişleri iki farklı boyda: uzun dişler cildi hafifçe kaldırırken, kısa dişler tedavi molekülünü taşıyor. Boy farkı sayesinde oluşan elektrik alanı, dişleri aynı hizadaki bir düzeneğe göre yaklaşık 2,63 kat daha güçlü. Araştırmacılara göre alan, geleneksel dıştan uygulamaya kıyasla saç köklerinin bulunduğu bölgelere yaklaşık 9 kat daha derin ulaşıyor.

Cihaz, kısa elektrik darbeleriyle hücre zarlarını geçici olarak geçirgen hâle getiriyor ve molekülleri deriye bu yolla sokuyor. Taraktaki iki ayrı içerikten biri, saç köklerinin çevresinde damar oluşumunu destekleyen VEGFA plazmidi. Diğeri, saçı inceltip köreltmekle suçlanan hormon DHT'nin üretiminde rol oynayan SRD5A2 enzimini baskılayan siRNA. Hedef, erkeklerde ve kadınlarda görülen androjenetik alopesi, yani genetik kökenli saç dökülmesi. Araştırmacılar bu durumdan dünya genelinde yaklaşık 1,5 milyar kişinin etkilendiğini belirtiyor.

Çalışmanın yazarları arasında Feng Liu, Fuqi Yao ve Hong Sun'ın da bulunduğu ekip, cihazın 'derin doku iletimi için güvenli ve etkili' olduğunu ifade etti.