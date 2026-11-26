Emlak Konut'tan Yüzde 5 Peşinatla Ev Fırsatı: İstanbul'da 55 Bin TL Taksit
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Emlak Konut GYO, İstanbul'da ev sahibi olmak isteyenler için yeni bir ödeme modelini devreye aldı. 'İlk Adım Ödeme Sistemi' adı verilen kampanyada konut bedelinin yalnızca yüzde 5'i peşin ödeniyor, kalan tutar 120 aya kadar vadeye yayılıyor. Taksitler 55 bin TL'den başlıyor, ilk ödeme ise 2027'nin ocak ayında yapılacak.
Konut bedelinin yüzde 5'i peşin, kalanı 120 aya kadar vadeli ödenecek.
Avcılar, Arnavutköy ve Esenler'deki 4 projede 1+1'den 4+1'e daire seçeneği var.
Taksitler TÜFE'ye göre güncellenecek, artış yüzde 18'i geçmeyecek.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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