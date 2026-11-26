Türkiye'nin en büyük gayrimenkul yatırım ortaklığı olan Emlak Konut GYO'nun yeni kampanyası, yüksek peşinat yüzünden ev almayı erteleyenleri hedefliyor. Sistemde alıcı, seçtiği konutun bedelinin yüzde 5'ini ödeyerek ilk adımı atabiliyor.

Geriye kalan borç 120 aya kadar bölünebiliyor ve taksit tutarları 55 bin TL'den başlıyor. Ödeme takvimi de alıcılara nefes aldıracak şekilde kurgulandı: Kampanyadan ev alanlar ilk taksitlerini hemen değil, 2027 yılının ocak ayından itibaren ödemeye başlayacak.

Kampanya 31 Aralık 2026'ya kadar sürecek. Yani ev almayı düşünenlerin karar vermek için yaklaşık bir ayı bulunuyor. Satışlar Emlak Konut güvencesiyle yapılıyor; alıcılar dört proje arasından bütçesine ve ihtiyacına uygun daireyi seçerek başvurabiliyor.