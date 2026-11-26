Ad ve soyadın oluşturduğu bu ilginç tesadüf, sosyal medya kullanıcıları arasında hızla yayıldı. Kullanıcılar konuyla ilgili çok sayıda yorum yaptı.

Konuyla ilgili kurumlardan henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Gündem olan atamayla ilgili şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmadı.

Diş hekimleri ve eczacılar için gerçekleştirilen kura sonuçları ise kamuoyunun ilgisini çekmeye devam ediyor.