Atama Listesindeki İsim Gündem Oldu: Adı "İş", Soyadı "Yeri" Olan Kişi Hekim Olarak Atandı
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Kura sonuçlarında yer alan bir isim, kısa sürede herkesin dikkatini çekti.
Atanan kişinin adı ve soyadı sosyal medyada gündem oldu
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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