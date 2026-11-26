İstiklal Caddesi dünya sıralamasında 22. sıradan listeye girerken Avrupa sıralamasında 36. sırada yer aldı. Caddenin birincil perakende kiraları son iki yılda değişmedi ve yıllık kira fit kare başına 245 dolar oldu. Bunun euro karşılığı metrekare başına yıllık 2 bin 271 euro olarak kaydedildi. Bu yıl ilk kez kira verilerinin ötesine geçen rapor, en önemli 30 caddedeki kiralama faaliyetlerini de analiz etti; yapay zeka, gümrük tarifeleri ve tüketici harcamalarındaki eşitsiz dağılımın perakende stratejilerine etkisini inceledi.