Dünyanın En Pahalı Alışveriş Caddeleri Belli Oldu, İstiklal Caddesi de Listede
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Gayrimenkul danışmanlık şirketi Cushman & Wakefield, dünyanın önde gelen perakende caddelerini incelediği 'Main Streets Across the World' raporunun 2026 sonuçlarını yayımladı. Raporun 36. sayısı, dünya genelindeki 147 lokasyonun kira verilerine dayanıyor. Listenin zirvesinde bu yıl bir değişiklik var ve İstanbul'un en bilinen caddesi de sıralamada kendine yer buldu.
Beşinci Cadde zirveyi geri aldı.
Londra ve Milano birer sıra geriledi.
Linking Road'da kiralar yüzde 28'den fazla arttı.
İstiklal Caddesi dünyada 22. sırada.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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