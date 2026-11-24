6 Bin Kişinin Yaşadığı Köyde Sadece Tek Bir Cadde Var: Evler 9 Kilometre Boyunca Sıralanıyor
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Evlerin büyük bölümü yaklaşık 9 kilometre boyunca uzanan ana yolun iki tarafında sıralanıyor.
Ailelerin evlerini yol kenarına inşa etmesi, her evin arkasında dar ve uzun tarım arazilerinin uzanmasını sağladı.
Sułoszowa'nın tarihi kayıtlardaki ilk izleri 1315 yılına kadar uzanıyor.
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