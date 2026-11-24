Krakow yakınlarında bulunan köy, alışılmış yerleşim yerlerinden oldukça farklı bir görünüme sahip. Evlerin büyük bölümü yaklaşık 9 kilometre boyunca uzanan ana yolun iki tarafında sıralanıyor. Belediyenin yayımladığı nüfus kayıtlarına göre 6 bin kişinin yaşadığı köy, Polonya'nın en uzun çizgisel yerleşim yerlerinden biri olarak gösteriliyor.

Günlük yaşamın büyük bölümü de aynı cadde üzerinde geçiyor. Marketler, fırın, banka ve sağlık merkezi gibi işletmeler ana yol boyunca sıralanıyor. Köyün bir ucundan diğer ucuna yürümek isteyenlerin 9 kilometreden fazla yol katetmesi gerekiyor.