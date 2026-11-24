Evlerde, restoranlarda ve otellerde kullanılan kızartma yağları, çeşitli işlemlerden geçirilerek havacılık sektöründe kullanılabilecek yakıtlara dönüşebiliyor. Sürdürülebilir havacılık yakıtı (SAF) olarak adlandırılan bu yakıtlar, geleneksel jet yakıtıyla belirli oranlarda karıştırılarak mevcut uçak motorlarında kullanılabiliyor.

Uygulamayla hem atık yağların yeniden değerlendirilmesi hem de havacılık sektörünün petrol kaynaklı yakıtlara olan bağımlılığının azaltılması hedefleniyor.