Yolcu Uçağını Mutfaklardaki Kızartma Yağıyla Uçurdular: Her Şeyi Değiştirebilir
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İspanya'da kullanılmış mutfak yağlarından ve yeşil hidrojenden elde edilen alternatif yakıtların kullanıldığı yolcu uçağı, mürettebat ve davetlilerle birlikte 300'ü aşkın kişiyle havalandı. Havacılık sektöründe fosil yakıt tüketimini azaltmaya yönelik çalışmalara yeni bir örnek eklendi.
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İspanyol hava yolu şirketi World2Fly ile enerji şirketi Moeve'nin iş birliğinde Madrid'den Lizbon'a bir Airbus A350 uçuşu gerçekleştirildi.
Evlerde, restoranlarda ve otellerde kullanılan kızartma yağları çeşitli işlemlerden geçirilerek havacılık yakıtına dönüşebiliyor.
Avrupa Birliği, sürdürülebilir havacılık yakıtlarının kullanımını önümüzdeki yıllarda kademeli olarak artırmayı hedefliyor.
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