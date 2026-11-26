'Ama asıl konu, içeri girince içeridekilerin o ritme 'ortak tempo' tutması. Yani orada gösteri var ama tahakküm yok. Kobra Murat eşikten 'zenginlik bahşeden üstten bakan kayınpeder' olarak girmiyor, “bolluk müjdeleyen bir şaman” gibi giriyor.

Evdekilerin ortak tempo tutması ve kabulüyle de hiyerarşisiz bir ortam kuruluyor. Kobra Murat 'seni yaşatacağım' derken üstünlük taslamıyor, oğlunu övdüğü kadar 'paşa gibi 1.92 boyunda, kuranlı kitaplı' gelini de övüyor: 'Aydan, güneşten, yıldızdan güzel, Allah'ın nuru' yaşatılmaya değer… Grup da eşlik ediyor, grubun ortak sinir sistemi koregüle oluyor, grup nörosepsiyonu olumlu gelişiyor. 'Samimi' hissinin bir kısmı da bu güvenli hiyerarşisizlikten, 'kız alınmıyor' , 'kız/ bereket müjdelenmiş' ve şimdi müjde gerçekleşiyor.'