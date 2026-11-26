Kobra Murat'ın Oğlunun Nişanındaki Görüntüleri Bir Psikolog Tarafından Analiz Edildi
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Roman müziğinin tanınmış isimlerinden Kobra Murat, oğlu Yiğithan’ın nişan görüntüleriyle epey konuşuldu. Kapıyı altın tokmakla çalan, müstakbel gelinine dolar yağdıran, oğlunu ve gelinini öve öve bitiremeyen Kobra Murat’ın o anları bir psikolog tarafından analiz edildi.
İlk önce o videoyu izleyelim:
"Kız/ bereket müjdelenmiş ve şimdi müjde gerçekleşiyor."
Kobra Murat'ın o görüntülerinin psikolojik analizi.
"Dolar saçmak gelinin başından buğday, şeker ve para saçılan eski saçı geleneğinin devamı."
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