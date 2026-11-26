Çalışanlarına 80 Maaştan Fazla Tazminat Veren Otomobil Devi 28 Yıllık Fabrikasını Kapatıp Yenisini Açtı
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Japon otomotiv devi Toyota, Brezilya'daki üretimini tek çatı altında toplamak için Sorocaba kentinde yeni bir fabrikanın kapılarını açtı. Kasım ayında üretime başlayan tesis, ilk aşamada 1.700 kişiye iş kapısı olacak. Bu hamlenin arka planında ise 28 yıllık bir fabrikanın kapanışı ve çalışanlara sunulan dikkat çekici tazminat paketleri var.
Yeni fabrikayla Toyota'nın Brezilya'daki yıllık üretim kapasitesi 270 bin araca çıktı.
1 milyondan fazla Corolla üreten 28 yıllık fabrikanın çalışanlarına 80 maaşın üzerinde tazminat teklif edildi.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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