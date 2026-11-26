Sorocaba'daki tesisin devreye girmesiyle birlikte Toyota'nın Brezilya'daki yıllık üretim kapasitesi 270 bin araca ulaştı. Yüksek otomasyon teknolojisiyle donatılan fabrika, şirketin ülkedeki büyüme planının da tam merkezinde duruyor.

Toyota, Brezilya için 2030 yılına kadar uzanan 11,5 milyar reallik bir yatırım programı yürütüyor. Hibrit üretime odaklanan yeni tesiste Corolla ve Corolla Deck modelleri banttan inecek. Böylece uzun yıllar boyunca Indaiatuba'daki bantlardan çıkan Corolla, Brezilya'da artık yeni adresinde üretilecek.

Açılış töreninde markanın ürün gamına dair bir sürpriz de paylaşıldı. Toyota, Hilux'un bir alt segmentinde konumlanacak yeni bir pikap modeli üzerinde çalıştığını duyurdu. Benzin, etanol ve elektriği bir arada kullanabilen hibrit bir motorla gelmesi planlanan araçla şirket, Brezilya pazarındaki seçeneklerini genişletmeyi hedefliyor.