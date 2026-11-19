Tanıtım 18 Kasım'da São Paulo eyaletindeki Sorocaba'da, Toyota'nın ikinci Brezilya fabrikası Sorocaba 2'nin açılış töreninde yapıldı. Sahnede gösterilen araç XRX donanım seviyesindeydi ve kasa kapağında HEV rozeti taşıyordu. Model, Latin Amerika ve Karayipler'e ihraç edilecek.

Fabrika 160 bin metrekarelik üretim alanına, 400 bin metrekarelik toplam araziye sahip. Başlangıç kapasitesi yılda 100 bin araç; ileride bu rakamın 200 bine çıkarılabileceği belirtiliyor. Corolla sedan, Corolla Cross ve Yaris Cross'un yanına Deck da eklenecek. Toyota'nın Brezilya'daki toplam kapasitesi yılda 270 bin adede ulaşacak.

Sorocaba 2, şirketin Brezilya'da 2030'a kadar planladığı 11,5 milyar real (yaklaşık 2 milyar dolar) yatırımın parçası. Aynı süreçte 2 bin yeni iş öngörülüyor.