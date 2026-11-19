Toyota'nın Dünyada En Çok Satan Modeli Corolla Pick Up Oldu: 60 Yıllık Tarihinde İlk Kez Kasalı Geliyor
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Toyota'nın dünya genelinde en çok satan modeli Corolla, 60 yıllık tarihinde ilk kez pick up gövdesiyle karşımıza çıktı. Brezilya'nın São Paulo eyaletindeki Sorocaba 2 fabrikasının açılışında tanıtılan Corolla Deck, Corolla Cross'un temelinde, hibrit motorlu ve tek parça gövdeli bir araç olarak tasarlandı.
Kaynak: Motor1, CarScoops
Toyota, Corolla Deck'i Brezilya'daki ikinci fabrikasının açılışında dünyaya tanıttı.
Ön yüzü Corolla Cross'la aynı, ancak tampon Çin'deki Frontlander'dan ödünç alınmış gibi duruyor.
Arka taraf baştan çizildi: uzayan dingil mesafesi küçük bir yük kasasına yer açtı.
Corolla'nın 60 yıllık tarihinde pick up gövdesi ilk kez Brezilya'da karşımıza çıkıyor.
Hibrit güç aktarması Corolla Cross'tan geliyor: 1.8 litre motor ve elektrik motoruyla 122 beygir.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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