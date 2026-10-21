Dünyanın En Çok Satan Markası Toyota 105 Bin 794 Aracını Geri Çağırdı: Yakıt Sızıntısı Yangın Riski Taşıyor
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Dünyanın en çok satan otomobil markası Toyota, ABD'de potansiyel bir yakıt sızıntısı nedeniyle 105 bin 794 aracını servislere geri çağırdı. Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi'nin (NHTSA) duyurduğu geri çağırma, 2024-2027 model Land Cruiser Hybrid araçlarının bir bölümünü kapsıyor.
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Sorunun merkezinde yakıt deposunun yakınındaki yakıt borusu bağlantısı var.
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Kapsama 2024'ten 2027'ye kadar üretilen Land Cruiser Hybrid modellerinin belirli versiyonları giriyor.
Onarım ücretsiz: Bayiler ek bir kelepçe takacak ya da reçine yakıt borusunu değiştirecek.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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