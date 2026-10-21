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Dünyanın En Çok Satan Markası Toyota 105 Bin 794 Aracını Geri Çağırdı: Yakıt Sızıntısı Yangın Riski Taşıyor

Dünyanın En Çok Satan Markası Toyota 105 Bin 794 Aracını Geri Çağırdı: Yakıt Sızıntısı Yangın Riski Taşıyor

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
21.10.2026 - 12:49
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Dünyanın en çok satan otomobil markası Toyota, ABD'de potansiyel bir yakıt sızıntısı nedeniyle 105 bin 794 aracını servislere geri çağırdı. Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi'nin (NHTSA) duyurduğu geri çağırma, 2024-2027 model Land Cruiser Hybrid araçlarının bir bölümünü kapsıyor.

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Sorunun merkezinde yakıt deposunun yakınındaki yakıt borusu bağlantısı var.

Sorunun merkezinde yakıt deposunun yakınındaki yakıt borusu bağlantısı var.

NHTSA'nın açıklamasına göre bu bağlantı kopabiliyor ve yakıt sızıntısına yol açabiliyor. Sızan yakıt bir ateşleme kaynağıyla temas ederse yangın riski artıyor.

Geri çağırma, Reuters'ın aktardığına göre ABD'de satılan 105 bin 794 aracı içeriyor. Düzenleyici kurum duyuruyu çarşamba günü yaptı.

Kapsama 2024'ten 2027'ye kadar üretilen Land Cruiser Hybrid modellerinin belirli versiyonları giriyor.

Kapsama 2024'ten 2027'ye kadar üretilen Land Cruiser Hybrid modellerinin belirli versiyonları giriyor.

Geri çağırma tüm Land Cruiser'ları değil, 2024-2027 model yıllarındaki hibrit versiyonların belirli bir bölümünü ilgilendiriyor. Rakamın tamamı ABD pazarında satılan araçlara ait.

Hata, reçine malzemeden yapılan yakıt borusunun yakıt deposuna yakın bağlantı noktasında ortaya çıkıyor.

Onarım ücretsiz: Bayiler ek bir kelepçe takacak ya da reçine yakıt borusunu değiştirecek.

Onarım ücretsiz: Bayiler ek bir kelepçe takacak ya da reçine yakıt borusunu değiştirecek.

Yetkili bayiler araçlarda bağlantıyı inceleyecek. İncelemenin sonucuna göre ya ek kelepçe takılacak ya da reçine yakıt borusu yenisiyle değiştirilecek. İşlemin araç sahiplerine hiçbir maliyeti olmayacak.

Araç sahiplerine bildirimlerin 29 Kasım'da ulaştırılması bekleniyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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