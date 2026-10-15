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Otomotiv Devi On Binlerce Aracını Geri Çağırıyor: Yangın Riski Nedeniyle Uyarı Yapıldı

Otomotiv Devi On Binlerce Aracını Geri Çağırıyor: Yangın Riski Nedeniyle Uyarı Yapıldı

Hyundai
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
15.10.2026 - 18:56
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Otomotiv devi Hyundai, ön elektrikli koltuk motorlarında tespit edilen aşırı ısınma ve buna bağlı yangın riski nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) binlerce aracını geri çağırma kararı aldı.

İşte detaylar...

Kaynak

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ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından Perşembe günü yapılan açıklamada, Hyundai Motor America’nın toplam 94.622 aracı kapsayan bir geri çağırma süreci başlattığı bildirildi.

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından Perşembe günü yapılan açıklamada, Hyundai Motor America’nın toplam 94.622 aracı kapsayan bir geri çağırma süreci başlattığı bildirildi.

NHTSA’dan edinilen detaylara göre güvenlik riski, ön elektrikli koltuk kontrol düğmesinin takılı kalmasından kaynaklanıyor. Dğmenin sıkışması sonucu koltuk motorlarının aşırı ısınabileceği, bu durumun da araç park halindeyken ya da sürüş esnasında yangın çıkma riski oluşturduğu belirtildi.

Geri çağırma kapsamına giren araçların şunlar olduğu açıklandı:

Geri çağırma kapsamına giren araçların şunlar olduğu açıklandı:

  • 2015 - 2016 model Hyundai Genesis

  • 2017 - 2020 model Genesis G80

Soruna yönelik teknik çözümün ve onarım prosedürlerinin henüz geliştirilme aşamasında olduğunu belirten NHTSA, Hyundai’nin araç sahiplerine yönelik hayati bir uyarıda bulunduğunu aktardı.

Soruna yönelik teknik çözümün ve onarım prosedürlerinin henüz geliştirilme aşamasında olduğunu belirten NHTSA, Hyundai’nin araç sahiplerine yönelik hayati bir uyarıda bulunduğunu aktardı.

Onarım tamamlanana kadar araç sahiplerinin otomobillerini kapalı alanlar yerine açık havada ve diğer araçlardan veya yapılardan uzakta park etmeleri tavsiye ediliyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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