Otomotiv Devi On Binlerce Aracını Geri Çağırıyor: Yangın Riski Nedeniyle Uyarı Yapıldı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Otomotiv devi Hyundai, ön elektrikli koltuk motorlarında tespit edilen aşırı ısınma ve buna bağlı yangın riski nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) binlerce aracını geri çağırma kararı aldı.
İşte detaylar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından Perşembe günü yapılan açıklamada, Hyundai Motor America’nın toplam 94.622 aracı kapsayan bir geri çağırma süreci başlattığı bildirildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Geri çağırma kapsamına giren araçların şunlar olduğu açıklandı:
Soruna yönelik teknik çözümün ve onarım prosedürlerinin henüz geliştirilme aşamasında olduğunu belirten NHTSA, Hyundai’nin araç sahiplerine yönelik hayati bir uyarıda bulunduğunu aktardı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın