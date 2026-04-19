Kia ve Genesis 235 Bin Aracı Geri Çağırma Kararı Aldı

Kia’nın geri çağırma kararı, 2022–2026 model yılları arasındaki 141 bin 32 Carnival minivanı kapsıyor. Genesis tarafında ise 2021–2025 G80 ve GV80, 2022–2026 GV70 ile 2023–2025 G90 modelleri dahil olmak üzere toplam 94 bin 760 araç bulunuyor.

Geri çağırmanın merkezinde, iki yakıt rayını birbirine bağlayan çapraz yakıt borusu yer alıyor. Carscoops’un aktardığına göre, bu parçayı sabitleyen bağlantı elemanlarının zamanla gevşeyebilmesi yakıt sızıntısına yol açabiliyor. Bu durum da motor yangını riskini artırıyor.