Kia ve Genesis 235 Bin Aracı Geri Çağırma Kararı Aldı

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
19.04.2026 - 20:28

Güney Koreli otomotiv üreticileri Kia ve Genesis, yakıt sızıntısının motor yangını riskini artırması nedeniyle toplam 235 bin 792 aracı kapsayan bir geri çağırma kararı aldı. Her iki marka da söz konusu geri çağırmayı 10 Nisan’da ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi’ne (NHTSA) bildirdi.

Modeller de açıklandı.

Kia’nın geri çağırma kararı, 2022–2026 model yılları arasındaki 141 bin 32 Carnival minivanı kapsıyor. Genesis tarafında ise 2021–2025 G80 ve GV80, 2022–2026 GV70 ile 2023–2025 G90 modelleri dahil olmak üzere toplam 94 bin 760 araç bulunuyor.

Geri çağırmanın merkezinde, iki yakıt rayını birbirine bağlayan çapraz yakıt borusu yer alıyor. Carscoops’un aktardığına göre, bu parçayı sabitleyen bağlantı elemanlarının zamanla gevşeyebilmesi yakıt sızıntısına yol açabiliyor. Bu durum da motor yangını riskini artırıyor.

İki markada da şu ana dek bir kaza ihbarı gelmedi.

Etkilenen Kia araçlarının sahiplerinin 2 Haziran’dan itibaren posta yoluyla bilgilendirilmesi beklenirken, Genesis’in ise 8 Haziran’dan itibaren bildirim göndermesi planlanıyor.

Her iki marka da söz konusu üretim hatasıyla bağlantılı herhangi bir yangın veya kazanın yaşanmadığını açıkladı.

Hyundai Motor bünyesinde faaliyet gösteren Kia ve Genesis, geri çağırma verileriyle de dikkat çekiyor. Kia’nın 2025 yılının ilk üç çeyreğinde 726 binden fazla aracı geri çağırdığı ve bu alanda en yüksek sayılara ulaşan markalar arasında yer aldığı belirtildi.

Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
