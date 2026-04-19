İBB, Yerebatan Sarnıcı'nda Fiyatı 1 TL'ye İndirdi, 20 Bin Kişi Ziyaret Etti

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
19.04.2026 - 20:06

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Fatih’teki Yerebatan Sarnıcı için Türk ziyaretçilere giriş ücretini 1 lira olarak belirlemesinin ardından bölgeye ilgi arttı. Kararın etkisiyle ziyaretçi sayısında yükseliş görülürken, girişlerde yoğunluk yaşandı.

Girişte uzun kuyruklar oluştu.

İBB’nin aldığı kararın ardından Yerebatan Sarnıcı girişinde yoğunluk arttı. Bilet gişeleri önünde uzun kuyruklar oluşurken, ziyaretçiler sırada beklemek zorunda kaldı.

İBB'den yapılan açıklamaya göre Cumartesi günü 20 bin kişi ziyarette bulundu.

Yoğunluğun zaman zaman arttığı ve kalabalık nedeniyle sıraya girmekte zorluk yaşandığı görüldü. Cumartesi günü tarihi Yerebatan Sarnıcı’nı yaklaşık 20 bin kişinin ziyaret ettiği belirtildi.

Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
