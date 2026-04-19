Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur Görevden Alındı

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
19.04.2026 - 18:02

Kahramanmaraş Onikişubat’ta bulunan Ayser Çalık Ortaokulu’nda yaşandığı iddia edilen olayda, bir öğrencinin karıştığı saldırıda 9 kişinin hayatını kaybettiği öne sürüldü. Olayın ardından Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) harekete geçerek Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur’un görevden alındığını açıkladı.

Türkiye, 14–15 Nisan 2026 tarihlerinde Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta yaşanan iki ayrı okul saldırısıyla sarsıldı. Şanlıurfa’nın Siverek ilçesindeki bir lisede gerçekleşen olayda 16 kişi yaralanırken saldırganın intihar ettiği bildirildi. Kahramanmaraş’ta ise Ayser Çalık Ortaokulu’nda meydana gelen silahlı saldırıda 8’i öğrenci, biri öğretmen olmak üzere 9 kişi hayatını kaybetti.

Olayların ardından Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) açıklama yaparak Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur’un görevden alındığını duyurdu. Bakanlık açıklamasında, “Kahramanmaraş İl Millî Eğitim Müdürü Erhan Baydur, görevden alınmıştır” ifadeleri yer aldı.

Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
