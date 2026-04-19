Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur Görevden Alındı

Türkiye, 14–15 Nisan 2026 tarihlerinde Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta yaşanan iki ayrı okul saldırısıyla sarsıldı. Şanlıurfa’nın Siverek ilçesindeki bir lisede gerçekleşen olayda 16 kişi yaralanırken saldırganın intihar ettiği bildirildi. Kahramanmaraş’ta ise Ayser Çalık Ortaokulu’nda meydana gelen silahlı saldırıda 8’i öğrenci, biri öğretmen olmak üzere 9 kişi hayatını kaybetti.

Olayların ardından Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) açıklama yaparak Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur’un görevden alındığını duyurdu. Bakanlık açıklamasında, “Kahramanmaraş İl Millî Eğitim Müdürü Erhan Baydur, görevden alınmıştır” ifadeleri yer aldı.