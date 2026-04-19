Bebek Mamasında Fare Zehri Çıktı: Aynı Marka Türkiye'de de Satılıyor

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
19.04.2026 - 19:15

Avusturya’da SPAR marketlerinde satılan bazı HiPP bebek maması kavanozlarında fare zehri tespit edilmesi üzerine geniş kapsamlı bir geri çağırma süreci başlatıldı. Polis, ürünlerin dışarıdan müdahaleye maruz kalmış olabileceği ihtimali üzerinde dururken, yetkililer söz konusu ürünlerin kesinlikle tüketilmemesi konusunda acil uyarı yaptı.

İhbar sonrası kutuların birinde fare zehri çıktı.

Avusturya polisi, ülkedeki 1000’den fazla SPAR süpermarketinde satılan HiPP markalı bebek mamalarına ilişkin ciddi bir güvenlik riski tespit edildiğini açıkladı. Yapılan incelemeler, bir müşterinin ihbarı sonrası başlatıldı. Kontrol edilen 190 gramlık “havuç ve patates” içerikli bebek maması kavanozlarından birinde fare zehrine rastlandığı bildirildi.

Marka "sabotaj" ihtimali üzerinde duruyor.

Burgenland bölgesinde yapılan incelemelerde, söz konusu bebek mamalarının ciddi sağlık riski taşıdığı ve tüketilmesi halinde hayati tehlike oluşturabileceği belirtildi. Yetkililer, şüpheli kavanozlarda kırmızı daireli etiketler bulunduğunu, bazı ürünlerde ise kapak hasarı, açılma izleri, güvenlik mühürlerinin eksikliği ve anormal koku gibi bulgular tespit edildiğini açıkladı.

HiPP ise yaptığı açıklamada, ürünlere dış müdahale ihtimalinin göz ardı edilmediğini duyurdu. Şirket, olayın bir sabotaj ya da kasıtlı bir müdahale olabileceğini değerlendirirken, üretim sürecinde böyle bir riskin bulunmadığını savundu.

Çekya ve Slovakya'da da zehirli maddeye rastlandı.

Soruşturma kapsamında Çekya ve Slovakya’da ele geçirilen benzer ürünlerde yapılan ilk analizlerde de zehirli madde izlerine rastlandığı bildirildi. Almanya’daki incelemelerin ardından Avusturya makamlarının da durumdan haberdar edildiği öğrenildi.

SPAR yetkilileri geri çağırmanın tamamen önleyici bir tedbir olduğunu, uygulamanın yalnızca Avusturya’daki yaklaşık 1.500 mağazayı kapsadığını duyurdu. SPAR ve HiPP, tüketicilere ellerindeki ürünleri kesinlikle tüketmemeleri yönünde uyarıda bulunarak, iade edilen ürünler için ücret iadesi yapılacağını açıkladı.

Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
