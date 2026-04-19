Bebek Mamasında Fare Zehri Çıktı: Aynı Marka Türkiye'de de Satılıyor

Burgenland bölgesinde yapılan incelemelerde, söz konusu bebek mamalarının ciddi sağlık riski taşıdığı ve tüketilmesi halinde hayati tehlike oluşturabileceği belirtildi. Yetkililer, şüpheli kavanozlarda kırmızı daireli etiketler bulunduğunu, bazı ürünlerde ise kapak hasarı, açılma izleri, güvenlik mühürlerinin eksikliği ve anormal koku gibi bulgular tespit edildiğini açıkladı.

HiPP ise yaptığı açıklamada, ürünlere dış müdahale ihtimalinin göz ardı edilmediğini duyurdu. Şirket, olayın bir sabotaj ya da kasıtlı bir müdahale olabileceğini değerlendirirken, üretim sürecinde böyle bir riskin bulunmadığını savundu.