Gülistan Doku Davası Baş Şüphelisi Mustafa Türkay Günay'dan Pişkin Savunma: "Sınavlarıma Hazırlanmam Lazım"

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
19.04.2026 - 18:49

Tunceli’de Gülistan Doku soruşturması kapsamında tutuklanan dönemin valisi Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel, ifadesinde yöneltilen suçlamaları kabul etmedi. Gülistan Doku’yu tanımadığını öne süren Sonel’in savunmasında İstiklal Marşı’na ilişkin ifadeleri ise “suçtan kaçınmaya yönelik” bir yaklaşım olarak değerlendirildi.

Baş şüpheli olarak görülen valinin oğlu Mustafa Türkay Sonel tutuklandı.

Dün gece saatlerinde tutuklanan ve yoğun güvenlik önlemlerine rağmen halkın öfkesiyle karşı karşıya kalan Sonel'in ifadesindeki sözler tepki çekti. Yaşananları 'İtibar suikasti' olarak niteleyen Sonel'in konuyu 'milliyetçilik' zeminine çekmeye çalışması da baş savcı tarafından  “suçtan kaçınmaya yönelik” bir yaklaşım olarak değerlendirildi.

Sonel'in ifadesinde dikkat çeken noktalardan biri Emrullah Erdinç'in yaptığı habere göre "itibar suikasti" kısmıydı.

Mustafa Türkay Sonel ifadesinde, “Doku ailesine kızmıyorum, empati yapıyorum. Sınavlarıma hazırlanmam gerekirken burada sorgudayım.

Okuduğum okullarda, ben dahil diğer asker ve polis çocukları gibi akran zorbalığına maruz kalmışımdır. Hatta Tunceli’de lise okuduğum dönemde İstiklal Marşı’nı bile bağıra bağıra okuyan asker ve polis çocukları bizdik. Bundan dolayı da bize yönelik ‘faşist’, ‘ırkçı’ derlerdi.” sözlerini kullandı.

Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
