Yeni Toyota Corolla Şekil Değiştirerek Geliyor: 2028'de Çin'de Üretilecek, 4 Motor Seçeneği Sunacak
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Toyota, dünyanın en çok satılan otomobil modellerinden Corolla'nın yeni neslini 2028'den itibaren Çin'de de üretmeye hazırlanıyor. Benzinli, hibrit, şarj edilebilir hibrit ve tam elektrikli seçenekleri tek platformda toplayacak model, geçen yıl Tokyo'da gösterilen konseptin çizgilerini taşıyor. Üretimi, Toyota ile Çinli FAW Grubu'nun ortak girişimi FAW Toyota Motor üstlenecek.
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Yeni nesil Corolla, 2028'den itibaren Çin'de FAW Toyota Motor tarafından üretilecek.
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Dört farklı motor seçeneğini tek platformda toplayan ilk Corolla olacak.
Nihai üretim modelinin 2027'de tanıtılması, küresel satışın ise 2028 başında başlaması planlanıyor.
Konseptin iç mekânı sade tutuldu, kontroller dijital sürücü ekranının yanına yerleştirildi.
Toyota'nın Çin'deki satışları ağustosta yüzde 23 geriledi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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