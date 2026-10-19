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Yeni Toyota Corolla Şekil Değiştirerek Geliyor: 2028'de Çin'de Üretilecek, 4 Motor Seçeneği Sunacak

Yeni Toyota Corolla Şekil Değiştirerek Geliyor: 2028'de Çin'de Üretilecek, 4 Motor Seçeneği Sunacak

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
19.10.2026 - 14:19
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Toyota, dünyanın en çok satılan otomobil modellerinden Corolla'nın yeni neslini 2028'den itibaren Çin'de de üretmeye hazırlanıyor. Benzinli, hibrit, şarj edilebilir hibrit ve tam elektrikli seçenekleri tek platformda toplayacak model, geçen yıl Tokyo'da gösterilen konseptin çizgilerini taşıyor. Üretimi, Toyota ile Çinli FAW Grubu'nun ortak girişimi FAW Toyota Motor üstlenecek.

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Yeni nesil Corolla, 2028'den itibaren Çin'de FAW Toyota Motor tarafından üretilecek.

Yeni nesil Corolla, 2028'den itibaren Çin'de FAW Toyota Motor tarafından üretilecek.

Kimi zaman bir üretim kararı, tasarım değişikliğinden daha fazla şey söyler. Toyota, yeni nesil Corolla'yı Çin'de üretmeyi planlıyor ve işi FAW Grubu ile kurduğu ortak girişim FAW Toyota Motor'a veriyor. Başlangıç tarihi 2028.

Bir başka bilgi de aracın altyapısı hakkında: Yeni Corolla, elektrikli, hibrit, benzinli ve diğer güç aktarma sistemlerini kullanabilen 'çok yollu' mimariyle geliştirilen ilk model olacak. Toyota bu platformu bazı araçlarında, aralarında Lexus modellerinin de bulunduğu yelpazede zaten kullanıyor. Platformun geliştirme süresini kısaltması ve maliyetleri düşürmesi bekleniyor.

Dört farklı motor seçeneğini tek platformda toplayan ilk Corolla olacak.

Dört farklı motor seçeneğini tek platformda toplayan ilk Corolla olacak.

Bugünkü Corolla, TNGA-C mimarisi üzerinde yükseliyor ve yalnızca benzinli ile hibrit motor seçenekleri sunuyor. Yeni modelde bu liste dörde çıkacak: benzinli, kendi kendini şarj eden hibrit, şarj edilebilir hibrit (PHEV) ve tam elektrikli. Corolla'nın aynı anda dört farklı güç aktarma seçeneğiyle gelmesi, model için bir ilk olacak.

Üretim yalnızca Çin'le sınırlı kalmayacak. Edinilen bilgiye göre model, Japonya ve ABD'deki fabrikalarda da üretilecek. Çin'deki yenilenmiş tesisin ise küresel ihracata da çalışması bekleniyor.

Görseldeki araç, geçen yıl sonbaharda Japonya Mobilite Fuarı'nda tanıtılan Corolla Concept. Konsept, kapalı ön panel, tam genişlikte LED ışık bandı, gizlenmiş kapı kolları ve alçak çatı hattıyla bugünkü modelden belirgin biçimde ayrışıyor. Hatchback değil, sedan gövdeli bir çizgi sunuyor.

Nihai üretim modelinin 2027'de tanıtılması, küresel satışın ise 2028 başında başlaması planlanıyor.

Nihai üretim modelinin 2027'de tanıtılması, küresel satışın ise 2028 başında başlaması planlanıyor.

Takvim şöyle ilerliyor: Toyota'nın nihai üretim modelini 2027'de göstermesi, ardından 2028'in başında küresel pazara açması planlanıyor. Konseptte öne çıkan dik açılı ön cam, keskin gövde çizgileri, geniş LED arka lambalar ve 21 inç alaşım jantların seri üretime ne kadarının taşınacağı ise henüz belli değil.

Konsept tanıtıldığında dönemin başkanı Koji Sato, tasarım yaklaşımını şu sözlerle özetlemişti: 'Havalı görünen bir araç sürmek istemek... Çoğumuzun bu isteği paylaştığını düşünüyorum.' Sato şu anda başkan yardımcısı olarak görev yapıyor.

Konsept ilk görüldüğünde birçok kişi saf elektrikli bir modeli bekliyordu. Toyota ise yeni Corolla'nın tam elektrikli, plug-in hibrit, güçlü hibrit ve geleneksel motorlu seçeneklerle sunulacağını açıkladı.

Konseptin iç mekânı sade tutuldu, kontroller dijital sürücü ekranının yanına yerleştirildi.

Konseptin iç mekânı sade tutuldu, kontroller dijital sürücü ekranının yanına yerleştirildi.

Kabin, dışarıdaki agresif çizgilerin aksine sade. Konseptin tasarımı Toyota'nın Fransa'nın Nice kentindeki Avrupa tasarım merkezi ED² tarafından çizildi. Büyük bir merkezi dokunmatik ekran yerine kontrollerin birçoğu direksiyonun arkasına, dijital sürücü ekranının yanına taşınmış durumda. Merkez konsolda ise kompakt bir klima ekranı ve kristal görünümlü bir vites seçici yer alıyor.

Sürücü koltuğu daha yüksekte konumlandırılmış, yolcu koltuğu rahatlık ve alan verimliliği için farklı bir açıyla yerleştirilmiş. Konsept araçların iç mekânı seri üretimde çoğu zaman aynen korunmuyor; yeni Corolla'nın kabininin nasıl görüneceği 2027'deki tanıtımla netleşecek.

Toyota'nın Çin'deki satışları ağustosta yüzde 23 geriledi.

Toyota'nın Çin'deki satışları ağustosta yüzde 23 geriledi.

Çin hamlesinin arka planında satış tablosu var. Lexus dahil 118 bin 449 araç satan Toyota, ağustos ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 23 geriledi. Yoğun rekabet fiyatları aşağı çekiyor, kârlılık da bunun bedelini ödüyor.

Şirket toparlanma için yalnızca Corolla'ya yaslanmıyor. Toyota, gelecek yıldan itibaren Çin'de Lexus için yeni nesil elektrikli araçlar ile içten yanmalı motoru yalnızca enerji üretmek için kullanan uzun menzilli elektrikli modeller üretmeyi planlıyor. Ayrıca iki yerel ortak girişimini yeniden yapılandırıyor.

Corolla'nın yeni nesliyle ilgili resmî tasarım ve teknik detayların 2027'de netleşmesi bekleniyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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