Yeni Toyota Corolla Şekil Değiştirerek Geliyor: 2028'de Çin'de Üretilecek, 4 Motor Seçeneği Sunacak

Kimi zaman bir üretim kararı, tasarım değişikliğinden daha fazla şey söyler. Toyota, yeni nesil Corolla'yı Çin'de üretmeyi planlıyor ve işi FAW Grubu ile kurduğu ortak girişim FAW Toyota Motor'a veriyor. Başlangıç tarihi 2028.

Bir başka bilgi de aracın altyapısı hakkında: Yeni Corolla, elektrikli, hibrit, benzinli ve diğer güç aktarma sistemlerini kullanabilen 'çok yollu' mimariyle geliştirilen ilk model olacak. Toyota bu platformu bazı araçlarında, aralarında Lexus modellerinin de bulunduğu yelpazede zaten kullanıyor. Platformun geliştirme süresini kısaltması ve maliyetleri düşürmesi bekleniyor.