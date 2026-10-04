Ekim 2026 Toyota Fiyat Listesi! Toyota Corolla, Yaris Cross, Camry, CH-R, RAV4 ve Hilux Güncel Fiyatları

Hibrit teknolojisinin öncüsü Toyota, yılın son çeyreğine girerken Ekim 2026 listeleriyle gücünü bir kez daha kanıtlıyor. Şehir hayatının çevreci yıldızı Yaris’ten efsanevi pick-up Hilux’a, konfor ve teknolojiyi buluşturan Corolla Cross ile asfaltın asil oyuncusu Camry’ye kadar tüm ürün gamı, sonbaharda güvenli ve tasarruflu sürüş arayanları bekliyor.

Peki Toyota Corolla, Corolla Cross, Yaris, Yaris Cross, Camry, C-HR, RAV4, Land Cruiser Prado ve Hilux modellerinin Ekim 2026 fiyatları ne kadar oldu?

İşte Toyota'nın Ekim 2026 güncel fiyat listesi ve sonbahar kampanyaları.