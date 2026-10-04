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Ekim 2026 Toyota Fiyat Listesi! Toyota Corolla, Yaris Cross, Camry, CH-R, RAV4 ve Hilux Güncel Fiyatları

Ekim 2026 Toyota Fiyat Listesi! Toyota Corolla, Yaris Cross, Camry, CH-R, RAV4 ve Hilux Güncel Fiyatları

Otomobil Fiyatları Toyota
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
04.10.2026 - 12:05
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Hibrit teknolojisinin öncüsü Toyota, yılın son çeyreğine girerken Ekim 2026 listeleriyle gücünü bir kez daha kanıtlıyor. Şehir hayatının çevreci yıldızı Yaris’ten efsanevi pick-up Hilux’a, konfor ve teknolojiyi buluşturan Corolla Cross ile asfaltın asil oyuncusu Camry’ye kadar tüm ürün gamı, sonbaharda güvenli ve tasarruflu sürüş arayanları bekliyor.

Peki Toyota Corolla, Corolla Cross, Yaris, Yaris Cross, Camry, C-HR, RAV4, Land Cruiser Prado ve Hilux modellerinin Ekim 2026 fiyatları ne kadar oldu?

İşte Toyota'nın Ekim 2026 güncel fiyat listesi ve sonbahar kampanyaları.

Kaynak: https://www.toyota.com.tr/
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Ekim 2026 Toyota Fiyat Listesi ve Kampanyaları

Ekim 2026 Toyota Fiyat Listesi ve Kampanyaları

Japon otomotiv devi Toyota, yakıt tasarrufu ve sağlamlığı merkeze alan modelleri için Ekim ayına özel tavsiye edilen anahtar teslim listelerini yayınladı. HEV ve PHEV motor seçenekleriyle çevreye duyarlı bir sürüş vadeden marka, hem binek hem de ticari yelpazesindeki amiral gemilerini sonbahara uyumlu yeni stratejisiyle bayilerinde sergiliyor.

Aşağıdaki rakamlar markanın tavsiye ettiği başlangıç fiyatlarıdır. Ekim ayına özel düzenlenen finansman destekleri, stok durumları, donanım tercihleri ve ödeme seçenekleri doğrultusunda bu listelerin değişkenlik gösterebileceğini belirtmekte fayda var.

Toyota Corolla Fiyat Listesi Ekim 2026

Toyota Corolla Fiyat Listesi Ekim 2026

  • 1.5 Vision Plus Multidrive S - 1.965.000 TL

  • 1.5 Dream Multidrive S - 2.150.000 TL

  • 1.5 Dream X-Pack Multidrive S - 2.275.000 TL

  • 1.5 Flame X-Pack Multidrive S - 2.335.000 TL

  • 1.5 Passion X-Pack Multidrive S - 2.630.000 TL

(Ekim Ayında Tavsiye Edilen Kampanyalı Fiyatlar)

Toyota Corolla Hybrid Fiyat Listesi Ekim 2026

Toyota Corolla Hybrid Fiyat Listesi Ekim 2026

  • 1.8 Hybrid Dream e-CVT - Tavsiye Edilen Hybrid'e Özel ÖTV Oranı ile Fiyatlar: 2.968.000 TL 

  • 1.8 Hybrid Dream-X-Pack e-CVT - 2.540.000 TL

  • 1.8 Hybrid Flame X-Pack e-CVT - 2.775.000 TL

(Ekim Ayında Tavsiye Edilen Kampanyalı Fiyatlar)

Toyota Corolla Cross Hybrid Fiyat Listesi Ekim 2026

Toyota Corolla Cross Hybrid Fiyat Listesi Ekim 2026

  • 1.8 Hybrid Flame e-CVT - 2.899.000 TL 

  • 1.8 Hybrid Passion e-CVT - 3.110.000 TL 

  • 1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT - 3.600.000 TL

(Ekim Ayında Tavsiye Edilen Kampanyalı Fiyatlar)

Yeni Toyota C-HR Hybrid Fiyat Listesi Ekim 2026

Yeni Toyota C-HR Hybrid Fiyat Listesi Ekim 2026

  • 1.8 Hybrid Flame e-CVT** - 2.400.000 TL 

  • 1.8 Hybrid Passion e-CVT - 2.873.000 TL

  • 1.8 Hybrid Passion X-Sport e-CVT - 3.132.000 TL 

  • 1.8 Hybrid GR SPORT e-CVT - 3.307.000 TL 

(Ekim Ayında Tavsiye Edilen Kampanyalı Fiyatlar)

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Toyota Corolla Hatchback Hybrid Fiyat Listesi Ekim 2026

Toyota Corolla Hatchback Hybrid Fiyat Listesi Ekim 2026

  • 1.8 Hybrid Flame e-CVT - 2.230.000 TL

  • 1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT - 2.783.000 TL

  • 1.8 Hybrid GR SPORT e-CVT** - 2.783.000 TL 

(Ekim Ayında Tavsiye Edilen Kampanyalı Fiyatlar)

Toyota Yaris Cross Hybrid Fiyat Listesi Ekim 2026

Toyota Yaris Cross Hybrid Fiyat Listesi Ekim 2026

  • 1.5 Hybrid Dream 130 HP e-CVT - 2.360.000 TL

  • 1.5 Hybrid Flame X-Pack 130 HP e-CVT - 2.805.000 TL 

(Ekim Ayında Tavsiye Edilen Kampanyalı Fiyatlar)

Toyota Yaris Hybrid Fiyat Listesi Ekim 2026

Toyota Yaris Hybrid Fiyat Listesi Ekim 2026

  • 1.5 Hybrid Flame e-CVT - 2.080.000 TL 

  • 1.5 Hybrid Passion X-Pack e-CVT - 2.550.000 TL

(Ekim Ayında Tavsiye Edilen Kampanyalı Fiyatlar)

Toyota Yeni Land Cruiser Prado Fiyat Listesi Ekim 2026

Toyota Yeni Land Cruiser Prado Fiyat Listesi Ekim 2026

  • 2.8 D-4D 8 A\T Yeni Land Cruiser Prado - Ekim Ayında Tavsiye Edilen Kampanyalı Fiyatlar: 12.312.500 TL (Model Yılı: 2025)

  • 2.8 D-4D 8 A\T Yeni Land Cruiser Prado - Ekim Ayında Tavsiye Edilen Kampanyalı Fiyatlar: 14.154.000 TL

Toyota Hilux Fiyat Listesi Ekim 2026

Toyota Hilux Fiyat Listesi Ekim 2026

  • 2.8 D-4D Mild Hybrid Power 4X4 Adventure A/T - 4.109.000 TL

  • 2.8 D-4D Mild Hybrid Power 4X4 Hi-Cruiser A/T - 4.390.000 TL

  • 2.8 D-4D Mild Hybrid Power 4x4 Invincible A/T - 4.729.000 TL 

(Ekim Ayında Tavsiye Edilen Kampanyalı Fiyatlar)

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Toyota Proace City Fiyat Listesi Ekim 2026

Toyota Proace City Fiyat Listesi Ekim 2026

  • 1.5 D 130 HP Dream A/T - 1.711.000 TL

  • 1.5 D 130 HP Flame X-Pack A/T - 1.893.500 TL 

  • 1.5 D 130 HP Passion X-Pack A/T - 1.940.000 TL

(Ekim Ayında Tavsiye Edilen Kampanyalı Fiyatlar)

Toyota Proace City Cargo Fiyat Listesi Ekim 2026

Toyota Proace City Cargo Fiyat Listesi Ekim 2026

  • 1.5 D 100 HP Vision - 1.216.000 TL

  • 1.5 D 100 HP Dream - 1.270.000 TL

(Ekim Ayında Tavsiye Edilen Kampanyalı Fiyatlar)

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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