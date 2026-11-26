Alüminyum Folyonun Hangi Yüzü Yiyeceğe Gelmeli? Mutfakta Yıllardır Süren Tartışmanın Cevabı Belli Oldu
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Fırına verilecek tavuğu ya da kül altında pişecek patatesi sararken folyonun hangi yüzünü yiyeceğe çevirmek gerektiği, mutfaktaki en eski tartışmalardan biri olmayı sürdürüyor. Kimi evde parlak yüz içe çevriliyor, kimi evde mat yüz, kimisi de iki yüzün ısıyı farklı yansıttığına inanıyor. Üreticilerin açıklamaları ise görünümdeki farkın pişirmeyle değil, folyonun üretim sürecinde ortaya çıkan bir ayrıntıyla ilgili olduğunu gösteriyor.
Kaynak: Reynolds
Alüminyum folyonun parlak ve mat yüzü, haddeleme sırasında iki katın birlikte silindirden geçmesinden doğuyor.
Alüminyum folyonun hangi yüzünün yiyeceğe geleceği, yalnızca yapışmaz folyoda gerçekten önem taşıyor.
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