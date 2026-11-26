Alüminyum folyo, kalın alüminyum levhaların silindirler arasından defalarca geçirilerek inceltilmesiyle üretiliyor ve son aşamada iki kat folyo birlikte haddeleniyor. Cilalı çelik silindire doğrudan temas eden yüz pürüzsüzleşip ışığı yansıttığı için parlak çıkıyor, diğer folyo katına temas eden yüz ise aynı parlaklığa ulaşmadığı için mat kalıyor.

Bu yüzden alüminyum folyonun parlak ve mat tarafı arasındaki fark, folyoya sonradan eklenen bir katmandan ya da farklı bir malzemeden gelmiyor; aynı alüminyumun üretim sırasında farklı yüzeylere temas etmesinin izini taşıyor. Parlak tarafın ne işe yaradığı sorusunun cevabı da buradan çıkıyor, çünkü pişirme ya da saklama açısından bir işe yaramıyor ve sıcak yemekte bir yüzün, soğuk yemekte diğerinin kullanılması gerektiği yönündeki yaygın inanış bu nedenle dayanaktan yoksun kalıyor. Bu kuralın tek bir istisnası var ve o da market raflarında yan yana duran ama aynı olmayan bir folyo türünde saklı.