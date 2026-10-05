Alüminyum Folyo Her Yiyecek İçin Uygun Değil: Bu 4 Yiyecekte Risk Artabiliyor

Folyo çıplak bir metal gibi görünse de her iki yüzü de ince bir alüminyum oksit tabakasıyla kaplı. Bu tabaka, folyo ile yiyecek arasında bir bariyer görevi görüyor. Asit bu bariyerin bir kısmını eritebiliyor, tuzun içindeki klorür ise tabakayı yer yer delebiliyor.

Koruyucu tabaka zarar görünce alttaki alüminyum açığa çıkıyor ve yiyeceğin yüzeyindeki neme karışmaya başlayabiliyor. Islak, asitli ya da bol tuzlu bir yemeğe değen folyoda koyu lekeler veya minik delikler oluşmasının nedeni bu. Asit ve tuz bir aradaysa reaksiyon daha da belirgin hale geliyor.