Alüminyum Folyo Her Yiyecek İçin Uygun Değil: Bu 4 Yiyecekte Risk Artabiliyor
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Alüminyum folyo mutfağın en çok iş gören malzemelerinden biri. Fırındaki tepsinin üstünü örtmekten artan yemeğin üzerini kapatmaya kadar pek çok işte elimiz hemen ona gidiyor. Ancak yemek dergisi Serious Eats'e göre bazı yiyecekleri folyoya sarıp buzdolabında bir gece ya da birkaç gün bekletmek iyi bir fikir değil. Asitli ya da çok tuzlu yiyecekler folyoyla reaksiyona girebiliyor; folyoda küçük delikler açılabiliyor, yiyecekte ise metalik bir tat kalabiliyor.
Peki hangi yiyecekler folyoya sarılmamalı?
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Folyonun yüzeyindeki koruyucu tabaka asit ve tuzla bozulabiliyor.
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Lekelenen yiyeceği yemek tehlikeli mi?
1. Domates soslu yemekler
2. Limon ve diğer narenciyelerle hazırlanan yemekler
3. Sirkeli yiyecekler ve turşular
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4. Salamura ve tuzlu suda bekleyen yiyecekler
Peki bu yiyecekler nasıl saklanmalı?
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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